Luftwaffe reagiert

Taliban, Boko Haram, Islamischer Staat - im Kampf für einen sogenannten Gottesstaat sind den Islamisten auch Moscheen nicht heilig. Sechs Fälle:

NIGERIA, November 2017 - Mindestens 50 Menschen sterben in der Stadt Mubi, als sich ein Teenager während des Morgengebets in die Luft sprengt.

AFGHANISTAN, Oktober 2017 - Bei zwei Anschlägen von Selbstmordattentätern auf Moscheen in Kabul und in der zentralafghanischen Provinz Ghor sterben mindestens 89 Menschen.

AFGHANISTAN, Juni 2017 - Explosion vor einer Moschee in der Stadt Herat: Mindestens sieben Menschen kommen ums Leben. Die Bombe war in einem Motorrad versteckt.

KUWAIT, Juni 2015 - Eine Selbstmordattacke auf eine Moschee kostet 27 Menschen das Leben. Der Attentäter hat Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat IS.

JEMEN, März 2015 - Selbstmordattentäter reißen mehr als 130 Menschen mit in den Tod. Sie sprengen sich während des Freitagsgebets in zwei Moscheen der Hauptstadt Sanaa in die Luft.

PAKISTAN, Januar 2015 - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in Shikarpur sterben etwa 60 Menschen. Der Sprengsatz explodiert während des Freitagsgebets.