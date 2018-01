"Deutschland will ein Land sein, das auch in Zukunft seinen Beitrag leistet, um gemeinsam in der Welt die Probleme der Zukunft zu lösen", sagte Kanzlerin Merkel beim Weltwirtschaftsforum.

DAVOS. Mit einem Plädoyer für ein starkes Europa beim Weltwirtschaftsforum in Davos unterstützt Angela Merkel Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Bundeskanzlerin fordert, die EU-Außenpolitik auszubauen.

Von Hannes Koch, 24.01.2018

Angela Merkel hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos den Punkt gemacht, der von ihr erwartet wurde. „Mit der Wahl von Emmanuel Macron ist Schwung in die EU gekommen“, sagte sie am Mittwoch auf der großen Bühne des Kongresszentrums von Davos. „Viele Probleme lassen sich nur im Rahmen der EU lösen.“

Die Bundeskanzlerin redete am zweiten Tag des diesjährigen Kongresses der Wirtschafts- und Politikelite, bei dem Europa im Mittelpunkt steht. Merkel – hellblauer Blazer, graue Hose, silberne Kette – sprach sich dafür aus, die Eurozone zu festigen. „Wir brauchen eine Kapitalmarktunion und müssen die Bankenunion vollenden.“ Dabei gehe es darum, dass jedes Land selbst seine Hausaufgaben machen solle. Die Vergemeinschaftung von Risiken dürfe nur als „letzte Sicherung“ dienen.

Zu einigen konkreten Vorschlägen des französischen Staatspräsidenten Macron äußerte sich die Kanzlerin allerdings nicht. Ein gemeinsamer Haushalt für die Euro-Länder, ein europäischer Finanzminister? Diese und andere Punkte sparte Merkel aus. Ihr Plädoyer für den europäischen Aufbruch hätte deutlicher ausfallen können. Konkret forderte die Kanzlerin jedoch, die EU-Außenpolitik auszubauen. „Wir brauchen eine gemeinsame Sprache gegenüber China, Indien, USA und Russland.“ Sie begrüßte die bereits verbesserte „Verteidigungszusammenarbeit“. In Regionen wie dem Mittelmeer, Nahen Osten und Nordafrika müsse Europa „mehr Verantwortung übernehmen“.

Auch räumte sie eine „tiefe Schuld gegenüber dem afrikanischen Kontinent“ wegen der Kolonisierung ein und betonte „ein tiefes Interesse an Afrika“. Europa müsse den südlichen Ländern helfen, „an der Wohlstandsentwicklung teilzuhaben“. „Wir brauchen eine neues Modell von Entwicklungshilfe.“ Seit der verstärkten Einwanderung ab 2015 betrachtet Merkel ihre Afrika-Politik auch als Instrument, damit potenzielle Migranten zu Hause bleiben.

Trump kommt am Donnerstag

Im Hinblick auf die Politik von US-Präsident Donald Trump, der am Donnerstag in Davos ankommt, warnte Merkel vor „Abschottung und Protektionismus“. Der multilaterale Weg der Verhandlung mit gleichberechtigten Partnern sei besser als die unilaterale Lösung, die Interessen eines Landes einseitig durchzusetzen. Bei „der großen Herausforderung des Klimaschutzes“ müsse man „leider ohne die Beteiligung der USA“ auskommen.

Die politische Polarisierung in Deutschland führte Merkel auf die Eurokrise und die Migration zurück. Den Rechtspopulismus bezeichnete sie als „Gift“. Man solle nicht vermeintliche Eigenschaften von Völkern und Religionen verallgemeinern, sondern „jeden Menschen als Individuum sehen“. An die Unternehmen plädierte sie, nicht die digitale Modernisierung der Wirtschaft ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen. Man müsse die soziale Sicherheit aus dem Industriezeitalter in die neue Zeit hinüberretten. Nur auf die Unterstützung von „20 oder 30 Prozent der Bevölkerung“ zu setzen, reiche nicht.

Ebenfalls am Mittwoch sprachen der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Frankreichs Staatspräsident Macron. Die Stimmung, die die Delegationen verbreiten, ist die einer Art Europa-Renaissance. Die EU, so lautete die Botschaft, ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und nimmt ihre Interessen zwischen den USA und Asien selbstbewusst wahr. „Die schwierigen Jahre liegen hinter uns. Wer auf eine Endkrise Europas gesetzt hat, hat seine Wette verloren“, sagte Gentiloni.

Europa kommt aus seiner Finanz- und Verschuldungskrise

Als Belege für diese Entwicklung wurden die Wahlen im vergangenen Jahr in Frankreich und den Niederlanden angeführt, bei denen pro-europäische Politiker gewannen und die Rechten Niederlagen einsteckten. Außerdem sind die Wirtschaftsdaten gut, Europa kommt allmählich aus seiner Finanz- und Verschuldungskrise heraus. Auch wenn letztere These einer genauen Bewertung vielleicht nicht in vollem Umfang standhält, so kommt sie in Davos doch in vielen Kommentaren und Bewertungen vor. „Europtimismus“ nennt das Online-Medium Politico dieses Phänomen.

Zu Untermauerung setzte Belgiens Vize-Premierminister Alexander De Croo den Spin, dass der Brexit für die EU lange nicht so wichtig sei wie für Großbritannien. Schließlich werde die Regierung in London ein auch nach dem Austritt enges Verhältnis zur EU akzeptieren.

Merkel traf sich in Davos unter anderem mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri. Das Land übernimmt demnächst die Leitung der G20-Gruppe der mächtigsten Industrieländer. Außerdem stand ein Essen mit afrikanischen Unternehmern auf dem Programm.