Kriegsfürst im Porträt

Der Screenshot von einem Video, das am 21.11.2015 Associated Press zugänglich gemacht wurde, zeigt den afghanischen Politiker Gulbuddin Hekmatyar (undatierte Aufnahme).

06.02.2017 ISLAMABAD. Der ehemalige Kriegsherr Gulbuddin Hekmatyar will seine Miliz zu einer politischen Partei machen. Im Gegenzug hebt der UN-Sicherheitsrat auf Betreiben der Regierung in Kabul Sanktionen gegen ihn auf.

Gulbuddin Hekmat-yar, einer der ruchlosesten Kriegsfürsten am Hindukusch, erweist sich wieder einmal als der prinzipienfreieste, vor allem aber erfolgreichste Wendehals Afghanistans. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hob in der Nacht zum Freitag alle Sanktionen gegen den Mann auf, der seit den 80er Jahren mit nahezu jeder Konfliktpartei einmal verbündet und verfeindet war. Hekmatyar kann nun wieder in der Welt umherreisen und über seine Besitztümer verfügen, weil just die Regierung des amtierenden afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani sich für ihn einsetzte.

Für das Versprechen, seine Miliz Hezb-i-Islami endgültig in eine politische Partei zu verwandeln und auf den bewaffneten Kampf zu verzichten, erhielt er im Gegenzug volle politische Rechte, eine Amnestie für Verbrechen der Vergangenheit und das Versprechen, dass Gefangene seiner Organisation auf freien Fuß gesetzt werden. Die Liste der Missetaten des Kriegsfürsten, der nördlich der Stadt Kunduz geboren wurde, ist lang. In den 80er Jahren, als Hekmatyar zu den wichtigsten Führern der mit westlichen Geldern von Pakistan aus operierenden Mudschaheddin gegen sowjetische Besatzungstruppen in Afghanistan gehörte, soll er seinen Kämpfern Anweisung gegeben haben, unverschleierten Afghaninnen Säure ins Gesicht zu schleudern.

Westliche Geheimdienste störten solche Vorwürfe angesichts des Kalten Krieges mit dem Ostblock wenig. Hekmatyars Leute unterhielten mit Wissen des Bundesnachrichtendiensts (BND) in Königswinter ein Verbindungsbüro, das sich unter anderem um die Beschaffung von Mercedes-Fahrzeugen für den Chef kümmerte. Bis heute sollen Hekmatyar und einigen Kampfgenossen wertvolle Grundstücke in Deutschland gehören.

Nach dem sowjetischen Abzug machte Hekmatyar sich als „Schlächter von Kabul“ einen Namen. Den Titel musste er sich freilich mit dem anderen Kriegsfürsten Ahmed Shah Masoud teilen, weil beide in der ersten Hälfte der 90er Jahre beim gegenseitigen Kampf um Kabul ganze Stadtviertel zerstörten und Tausende von Zivilisten töteten. Der brutale Kampf endete in einer gemeinsamen Regierung der beiden. Sie zerfiel, als die radikalislamischen Talibanmilizen unterstützt von Pakistan den größten Teil von Afghanistan eroberten.

Hekmatyar flüchtete erst in den Iran. Nach der Vertreibung der Talibanmilizen aus Kabul im Jahr 2001 zog er in die pakistanische Grenzstadt Peschawar um. Hezb-i-Islami verbündete sich fortan militärisch mit den Taliban, während Hekmatyars alte Kampfgefährten aus dem politischen Flügel in Afghanistan an Wahlen teilnahmen und einer von ihnen sogar zum Stabschef des früheren Präsidenten Hamid Karzai aufstieg.

Nun heißt Ashraf Ghani ihn willkommen, weil alle seine Friedensbemühungen mit den Taliban gescheitert sind. Der Deal mit Hekmatyar soll Sogwirkung entfalten und könnte – auch wenn die Regierung dies bestreitet – als Blaupause für eine spätere Vereinbarung mit den radikalislamischen Talibanmilizen dienen.

Freilich besteht die Möglichkeit, dass Wendehals Hekmatyar mit seinem Deal diesmal auf das falsche Pferd setzt. Die Taliban haben gegenwärtig wenig Anlass zu Verhandlungen. Laut Angaben des US-Militärs kontrollieren Ghanis Sicherheitskräfte gegenwärtig nur noch 60 Prozent des Landes. In der Stadt Kunduz, in der lange Zeit Bundeswehrsoldaten stationiert waren, kassieren die Taliban inzwischen sogar die Stromgebühren. (Willi Germund)