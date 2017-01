Präsidentschaftswahl in Frankreich

27.01.2017 Paris. Der Skandal um die Bezahlung seiner Gattin trifft den konservativen Präsidentschaftskandidaten zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Eben galt er noch als aussichtsreichster Kandidat bei der französischen Präsidentschaftswahl in drei Monaten – auch dank seines Images als korrekter Saubermann. Doch nun gerät François Fillon zunehmend unter Druck, seit die Satire- und Enthüllungszeitschrift „Le Canard Enchaîné“ berichtete, dass seine Frau Penelope über acht Jahre hinweg ein Gehalt von insgesamt 500.000 Euro für ihre Tätigkeit als parlamentarische Mitarbeiterin verdient hat – ohne dass diese Arbeit zunächst belegt werden konnte. Monatlich erhielt sie demnach zwischen 3900 und 7900 Euro. Schon ist die Rede von einem „Penelopegate“.

Weil die Justiz bereits Vorermittlungen eingeleitet hat, konnte es Fillon nicht mehr nur dabei belassen, alles als „Stinkbomben“ abzutun, die der politische Gegner nun einmal im Wahlkampf abwerfe. Noch Donnerstag Nachmittag brachte seine Anwalt eine Reihe von Dokumenten zur nationalen Staatsanwaltschaft, die als „Beweise für geleistete Arbeit“ dienen sollten.

Fillon erklärte, er wolle schnellstmöglich von den Ermittlern verhört werden. Die Anschuldigungen hatte er zuvor als „frauenfeindlich“ bezeichnet: „Weil sie meine Frau ist, soll sie nicht das Recht haben zu arbeiten?“ Abgeordneten der französischen Nationalversammlung stehen monatlich 9561 Euro zur Verfügung, um bis zu fünf Mitarbeiter zu entlohnen. Die Beschäftigung von Familienmitgliedern ist dabei nicht unüblich und durchaus legal – unter der Bedingung, dass diese tatsächlich arbeiten.

Doch selbst unter konservativen Parteifreunden erinnern sich nur wenige daran, der zurückhaltenden Madame Fillon in der Nationalversammlung begegnet zu sein. Auch in seinem Wahlkreis in der westfranzösischen Region Sarthe machte sich die gebürtige Waliserin rar. In ihren seltenen Interviews stellte sich die fünffache Mutter selbst als Hausfrau und gar als „Bäuerin“ ohne jedes politische Engagement dar.

Der Skandal kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für den konservativen Kandidaten. Seine Umfragewerte fielen seit November um mehrere Punkte auf 23 bis 25 Prozent. Um seine internationale Statur hervorzuheben, traf er am Montag bei einem Besuch in Berlin Kanzlerin Angela Merkel; am kommenden Sonntag – zeitgleich zu den Vorwahlen der Sozialisten – steht ein großer Wahlkampfauftritt in Paris an.

Doch wie soll ausgerechnet der Mann, der seine Ehefrau auf Kosten der Steuerzahler großzügig und möglicherweise ohne Gegenleistung entlohnen ließ, glaubwürdig mit einem Programm auftreten, das Sparanstrengungen und Kürzung von Beamtenstellen vorsieht? Im innerparteilichen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur konnte Fillon mit der Kritik an den „gut etablierten Kasten“ und seinem Ruf als integrer Politiker gegenüber seinen Rivalen punkten – der frühere Premierminister Alain Juppé wurde einst in einer Korruptionsaffäre verurteilt, Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist in diverse Skandale verstrickt, in denen die Justiz ermittelt.

Bei ihrem Fernsehduell am Mittwoch forderten die sozialistischen Präsidentschaftsanwärter Benoît Hamon und Manuel Valls, Parlamentariern die Anstellung naher Verwandter zu verbieten. Den Sozialisten verhilft die Affäre zwar zu Aufwind. Doch ihre Gewinnchancen bleiben äußerst gering: Umfragen sehen sie weit abgeschlagen hinter Fillon, aber auch hinter Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Beide könnten nun von der Affäre profitieren. (Birgit Holzer)