Interview mit Türkei-Experte Haci-Halil Uslucan

Bonn. Das Referendum zur Einführung des Präsidialsystems und der umstrittene Sieg Präsident Recep Tayyip Erdogans spalten die Türkei. Dessen Anhänger nun anzuprangern und zu kritisieren, sei jedoch der falsche Weg, erklärt Haci-Halil Uslucan. Mit ihm sprach GA-Redakteur Joshua Bung.

Herr Uslucan, wie schätzen Sie den Sieg des Ja-Lagers ein?

Haci-Halil Uslucan: Ich war überrascht. Es war von Anfang an nicht zu erwarten, dass das Nein-Lager gewinnen würde. Dass der Sieg der AKP so knapp war, kann daher als hoffnungsvolles Signal gewertet werden. Ein großer Teil der Türken will sich Erdogan nicht so einfach beugen.

Wie bewerten Sie die Diskussion um eine mögliche Manipulation?

Uslucan: Es gab schon immer kleinere Abweichungen bei Wahlen in der Türkei. Bislang waren sie kaum von Bedeutung, weil die Ergebnisse eindeutig waren. Diesmal ist der Vorsprung hauchdünn und es ist von bis zu zweieinhalb Millionen nicht offiziellen Abstimmungsumschlägen die Rede. Das ist eine Differenz, die über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Erdogan hat immer betont, dass ihm die Zustimmung des Volkes wichtig sei. Die hat er in diesem Fall nicht. Nun muss er sich an seine Versprechen halten und für Aufklärung sorgen.

Wie geht es in der Türkei weiter?

Uslucan: Zunächst müssen Erdogan und die AKP das Ergebnis verdauen. Das war nicht der eindeutige Erfolg, den sie sich erhofft und den sie erwartet hatten. Der Sieg ist teuer erkauft. Das Land ist gespalten. Diese Kluft muss Erdogan nun schließen. Er wird eine Politik der Versöhnung anstreben. Dazu muss er aber die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Referendums beseitigen. Sonst droht ihm ein Vertrauensverlust, eventuell sogar bei seinen eigenen Anhängern.

Wenn man aber von den aktuellen Zahlen ausgeht: Warum haben so viele Türken in Deutschland für das Präsidialsystem gestimmt?

Uslucan: Es war schon immer so, dass in Deutschland etwa 50 bis 70 Prozent der Türken Erdogan positiv gesehen haben. Seine Anhänger sind hier gut organisiert, während sich seine Gegner untereinander oft nicht einig sind. In Deutschland leben viele konservative Türken. Sie stammen in der Regel aus ländlichen Gegenden in der Türkei oder sind Nachfahren ehemaliger Arbeiterfamilien. Hinzu kommt, dass sämtliche Migrationsdebatten in Deutschland auf Türken und muslimische Einwanderer fokussiert sind. Häufig stehen sie in der Kritik. Daher suchen sie woanders nach Fürsprechern. In Erdogan haben sie einen gefunden. Er gibt ihnen zu verstehen, dass sie stolz auf sich sein können.

Inwiefern hat Erdogans Politik zu seiner Beliebtheit beigetragen?

Uslucan: Bei aller Kritik an Erdogan muss man festhalten, dass er zu Beginn seiner Regierungszeit demokratische Erfolge gefeiert hat. Dazu gehört zum Beispiel die Öffnung gegenüber den Kurden und Alawiten sowie die Eindämmung der Macht des türkischen Militärs. Nun hat er die Macht durch die Einführung eines Präsidialsystems jedoch auf sich allein übertragen. Er ist dem Parlament keine Rechenschaft mehr schuldig. Er muss als Präsident nicht länger überparteilich oder neutral sein. Das war er vorher auch nicht, doch jetzt hat er dies rechtlich legitimiert.

Wie sollte die Debatte in Deutschland künftig geführt werden?

Uslucan: Es wäre falsch, Erdogan-Anhänger zu dämonisieren. Es geht darum, sich mit den Gründen für ihre Entscheidung zu befassen. Es gilt zu verstehen, weshalb sie für das Präsidialsystem gestimmt haben. Es war zum Beispiel nicht besonders ratsam, türkischen Ministern im Vorfeld des Referendums ihr Auftrittsrecht in Deutschland zu entziehen. Es ist schwer zu sagen, ob Erdogan dadurch weitere Anhänger dazugewonnen hat, aber es sind ganz bestimmt nicht weniger geworden.