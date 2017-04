Washington. US-Präsident Donald Trump demonstriert in Syrien mit einem Luftangriff auf die Luftwaffenbasis Al-Shairat militärische Stärke. Die Konsequenzen sind unabsehbar.

Von Dirk Hautkapp, 08.04.2017

Seezunge, grüne Bohnen, Karotten, Steak, Schokoladenkuchen und Früchtesorbet, dazu Chardonnay aus Kalifornien. In Donald Trumps Florida-Domizil Mar-a-Largo waren die Teller beim Staatsdinner zu Ehren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstagabend noch nicht abgeräumt, da war aus dem US-Präsidenten bereits der Commander-in-Chief geworden.

Gegen 20.45 Uhr US-Ortszeit stiegen von den im Mittelmeer stationierten Kriegsschiffen „USS Porter“ und „USS Ross“ 59 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk auf und schlugen wenige Minuten später auf der syrischen Luftwaffenbasis Al-Shairat nördlich von Damaskus ein.

Mit dem gezielten Luftschlag, den Trump kurzfristig von Verteidigungsminister James Mattis und dem Nationalen Sicherheitsberater Herbert McMaster als Strafaktion für den Giftgasangriff in der Stadt Chan Scheichun ausarbeiten ließ, hat sich Amerika nach sechs Jahren Bürgerkrieg zum ersten Mal gegen das Militär des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gestellt. Konsequenzen? Unabsehbar.

Um 21.40 Uhr trat Trump mit ernster Miene in einem Nebensaal seines Anwesens vor die Kamera. Um keine Fehler zu machen, las er seine dreiminütige Rede vom Teleprompter ab. Trump bezeichnete den Angriff als „grundlegend für die nationale Sicherheit“ Amerikas. Es gehe darum, die Verbreitung tödlicher Chemiewaffen zu verhindern. Er forderte alle „zivilisierten Nationen“ auf, das Blutvergießen in Syrien zu stoppen. Näheres? Fehlanzeige. Es ist die Geste, die zählen soll. Wer eine Linie überschreitet, sagte Außenminister Rex Tillerson später, wisse nun, dass Trump anders als Vorgänger Barack Obama „handelt“.

Die Regierung in Damaskus bestritt die Vorwürfe vehement, sprach von einer „rücksichtslosen, unverantwortlichen und schändlichen Tat“ und kündigte an, noch unbarmherziger gegen die Opposition vorzugehen.

Um russische Opfer zu vermeiden, war der Kreml unmittelbar vor den Angriffen informiert worden. Genau wie mehrere ausländische Regierungen, darunter auch die deutsche. Nach syrischen Regierungsangaben starben bei den Raketenangriffen neun Menschen, darunter auch Zivilisten. Anders als das Pentagon behauptet, sollen sich die Schäden an der militärischen Infrastruktur von Treibstofftanks bis Landebahn in Grenzen halten. Durch einen Tipp Russlands, spekulierten US-Medien, seien Personal und Fluggerät rechtzeitig abgezogen worden.

Die Militäraktion hatte sich angedeutet. Trump reagierte auf die Horrorbilder der Giftgasopfer im Kindesalter mehr als schockiert. „Es muss etwas passieren mit Assad“, hatte er noch im Anflug auf Mar-a-Largo gesagt. Die Gespräche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping traten komplett in den Hintergrund. Dabei stand auch dort ein heikles Thema auf der Tagesordnung: die Frage der Eindämmung der atomaren Aktivitäten Nordkoreas. Wollte Trump mit seinem Angriff auf Syrien auch hier ein Warnsignal geben?

Alle Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf den über Nacht zum Kriegsherrn gewordenen Präsidenten – und auf die Frage, ob es sich um ein „einmaliges Ausrufezeichen“ Trumps handelt. 18 Mal, hat das „Time“-Magazin nachgerechnet, hatte Trump in den vergangenen Jahren via Twitter massiv vor einem Eingreifen der USA in Syrien gewarnt. Jetzt sei Trump selbst zum „Weltpolizisten“ geworden, schreiben US-Zeitungen.

Nicht allen in Amerika gefällt das. Ultrarechte Internetmedien mit Einfluss wie „Infowars“, die Trump bisher uneingeschränkt unterstützten, wenden sich ab. Der Präsident sei nicht mehr als eine „Puppe der Neo-Konservativen“.