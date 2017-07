Hamburg. Beim G20-Gipfel versuchen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin, eine erste persönliche Annäherung zu finden. Und während die beiden in Hamburg miteinander reden, dringt eine Meldung nach außen, wonach die USA und Russland eine neue Feuerpause für den Südwesten Syriens verabredet hätten.

Die Lage: verworren. Die Themen: schwierig. Die Stimmung: angespannt. Der Kompromiss: möglich. Aber darum muss noch einmal eine Nacht gerungen werden, als gäbe es den Gipfelschlager: Und wir machen durch bis Samstagfrüh. Als Angela Merkel beim Defilee ihrer Gäste um 10.26 Uhr erst Wladimir Putin mit Handschlag und wenigen kurzen Worten begrüßt und neun Minuten später Donald Trump, weiß die Bundeskanzlerin schon, dass dieser G20-Gipfel eine besondere Choreographie haben wird. Noch sitzen die G20-Staats- und Regierungschefs wie beim Rat der Häuptlinge in einem sehr großen Rund. Noch stimmt die Ordnung dieses Gipfels, die von Merkel aus gesehen rechts mit A wie Argentinien und dessen Präsident Mauricio Macri beginnt. Links neben ihr schließt sich mit U wie USA und deren Präsident Donald Trump der Gipfelkreis.

Merkel will diesen Gipfel zu einem Erfolg machen, schließlich ist es in der Zeit der deutschen G20-Präsidentschaft ihr Gipfel – knapp 80 Tage vor der Bundestagswahl. Vielleicht hilft dabei der Kreuzknoten, dargestellt im maritimen Logo des Hamburger Treffens. Der Knoten aus der Seefahrt weist eine Besonderheit auf, wie Merkel ihren Gästen erklärt, wobei Trump, wie schon beim G7-Gipfel auf Sizilien, auf Dolmetscherdienste und Kopfhörer teilweise verzichtet. Italienisch offenbar fließend, Deutsch ebenfalls. Falls nicht, stupst ihn der Sitznachbar an. Also Merkel und der Kreuzknoten: „Je höher die Belastung ist, umso fester wird dieser Knoten.“ Passt zum Gipfel.

Die G20, die zwei Drittel der Weltbevölkerung, 80 Prozent der Weltwirtschaft und drei Viertel des Welthandels vereinen, stehen in Hamburg auch dafür, die Welt neu zu ordnen, die Gewichte auf diesem Globus zu verschieben. Aber so einig sich die 19 wichtigen Industrie- und Schwellenstaaten und die EU im Kampf gegen den internationalen Terrorismus auch sein mögen, so sehr fehlt ihnen bei Klimaschutz und Freihandel die Geschlossenheit. Dieses Mal muss Merkel registrieren, wie die Interessen schon vor diesem Gipfel teilweise quer verlaufen. Dass sich die USA unter ihrem 45. Präsidenten neu sortieren, bleibt nicht ohne Wirkung auf die Weltordnung.

Doch gerade als Gastgeberin Merkel am Nachmittag über Klimapolitik diskutieren will, fehlen zwei aus dem Kreis. Der Gipfel erlebt in dieser Stunde einen Nebengipfel. Erstmals treffen US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin aufeinander. Vor allem: Beide reden damit auch erstmals miteinander und nicht übereinander. Trump erspart dieses erste Händeschütteln mit Putin mitunter lästige Kommentare und eine muntere Debatte über mehr Engagement zum Schutz des Weltklimas. Die Agenda ist voll: Syrien, Ukraine, Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf, Stationierung von Nato-Kampftruppen an der Ostflanke des Bündnisses, was Moskau wiederum als Aggression des westlichen Bündnisses auslegt.

Trump und Putin jedenfalls freuen sich über ihr erstes Vier-Augen-Gespräch. Trump rollt danach für seine Verhältnisse schon beinahe den roten Teppich aus: „Es ist eine Ehre hier zu sein und sich mit Ihnen zu treffen.“ Putin betont, Trump und er hätten schon mehrfach miteinander gesprochen. Von Ohr zu Ohr. Aber ein Telefonat könne ein echtes Treffen nicht ersetzen. Putin: „Telefongespräche sind nie genug, es geht ja darum, dass man schwierige Themen im persönlichen Gespräch lösen kann.“ Und siehe da, während Trump und Putin in Hamburg miteinander reden, dringt eine Meldung nach außen, wonach die USA und Russland eine neue Feuerpause für den Südwesten Syriens verabredet hätten. Wie war gleich noch der Auftrag für Trump und Putin? Frieden. Der Auftakt ist gemacht. Fortsetzung folgt.