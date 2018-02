17.02.2018

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) gilt als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel. Der 58-Jährige wuchs in Singen auf. Nach dem Jurastudium in Freiburg arbeitete er in der baden-württembergischen Landesverwaltung und war stellvertretender Landrat im Kreis Tuttlingen. Seit 1990 gehört er dem Bundestag an. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion ist er seit November 2005.