20.04.2017

Haci-Halil Uslucan wurde 1965 in Kayseri geboren. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Uslucan war außerdem Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Er begleitete den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen sowie verschiedene Projekte zur Gewaltprävention in NRW.