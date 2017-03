Zur Person

Von ga, 31.03.2017

Christian Lindner löste 2013 Philipp Rösler als Bundesvorsitzender der FDP ab. Lindner, 1979 in Wuppertal geboren, studierte Politikwissenschaft, Öffentliches Recht und Philosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und beendete diese Zeit mit einem Magisterabschluss. Er gehört der FDP seit 1995 an. Von Oktober 2009 bis Juli 2012 war Mitglied des Bundestages, von Dezember 2009 bis Dezember 2011 auch Generalsekretär der Bundes-FDP. Seit 2012 ist er Landesvorsitzender und Landtagsfraktionschef der NRW-FDP. Lindner ist konfessionslos und seit 2011 mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld-Lindner verheiratet.