Zur Person

10.02.2017

Kayu Orellana wurde vor 33 Jahren in Augsburg geboren, ist im Rheinland aufgewachsen und hat in Sankt Augustin das Albert-Einstein-Gymnasium besucht. Er verbrachte zwölf Jahre in Berlin und ergänzte sein Studium der Lateinamerikanistik um den Studiengang Emergency Management.

Sein bisheriges Berufsleben führte ihn unter anderem als Assistent des deutschen Militärattachés in den Kongo. Viele Jahre engagierte er sich zudem beim Technischen Hilfswerk (THW). Seit August arbeitet er für die Organisation Help, die ihren Hauptsitz an der Bonner Reuterstraße hat, in Syrien und Jordanien. Seit Mitte September ist er für mindestens ein Jahr in Damaskus stationiert.