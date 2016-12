Zur Person

30.12.2016

Henriette Reker ist seit dem 22. Oktober 2015 Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. Davor war die 1956 geborene parteilose Kölnerin ab 2010 Beigeordnete für Soziales, Integration und Umwelt in Köln. Zuvor arbeitete sie von 2000 bis 2010 als Beigeordnete der Stadt Gelsenkirchen. Reker ist Juristin, sie studierte in Köln, Regensburg und Göttingen. Am Tag vor der Kölner Bürgermeisterwahl wurde Reker Opfer eines Attentats mit rechtsextremem Hintergrund, das sie nur knapp überlebte. Als Kölner OB wird sie von einer Regenbogenkoalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern gestützt. Die erste und womöglich größte Herausforderung ihrer Amtszeit ist die Bewältigung der Kölner Silvesternacht 2015 mit Hunderten sexuellen Übergriffen auf Frauen nahe dem Hauptbahnhof. Reker ist verheiratet mit dem aus Australien stammenden Golftrainer Perry Somers. (pfu)