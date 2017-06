Kommentar zur Parlamentswahl in Großbritannien

May wollte die Opposition praktisch entmachten. Sie hat das Gegenteil erreicht. Das ist die eine gute Nachricht aus einem Land im Chaoszustand, das sich nun schon wieder neu sortieren muss, kommentiert Katrin Pribyl.

Theresa Mays Wahlkampf war ein Rohrkrepierer. Die britische Premierministerin speiste ihre Wähler auf herablassende Weise mit Leerformeln ab. Sie wollte durch die Wahl einen Blankoscheck für die anstehenden Brexit-Verhandlungen, inszenierte sich als starke Führungsfigur, die Brüssel und Einwanderern mit Härte gegenüber tritt.

Ein großer Teil der Briten konnte sich mit diesem Bild offenbar nicht identifizieren. Vielmehr wollten sich die Menschen nach Monaten voller Plattitüden nicht länger zum Narren halten lassen. Mays Hochnäsigkeit rächte sich genauso an der Urne wie die Kampagne, die vor allem aus persönlichen Angriffen auf den politischen Gegner und aus Angstmacherei bestand. Antworten auf drängende Fragen, wie etwa die Krise des Gesundheitssystems gelöst oder die Klassenunterschiede aufgeweicht werden sollen, blieb sie schuldig.

Ja, die Konservativen halten noch immer die Mehrheit. Aber innerhalb der Partei schäumen sie vor Wut. Es scheint ausgeschlossen, dass Theresa May eine volle Legislaturperiode in der Downing Street überlebt. Sie hat zu hoch gepokert. Keine andere Partei geht so schonungslos mit ihren Vorsitzenden um, wenn diese nicht in ihrem Sinne liefern. Und von May hatten die Konservativen nichts weniger erwartet als einen historischen Erfolg und die endgültige Zerstörung der Labour–Partei, die noch vor zwei Monaten am Boden lag.

Dass May am Freitag abermals betonte, allein sie könnte dem Land Stabilität in diesen unsicheren Zeiten geben, zeugt von Realitätsverlust. Sie setzte rücksichtslos und aus Eitelkeit eine Wahl an, die keiner wollte. Ihretwegen lagen die Brexit-Vorbereitungen wochenlang auf Eis. Dabei steht dem Königreich eine Herausforderung bevor, die größer nicht sein könnte. Zur Verzweiflung von Unternehmern, Diplomaten und Beobachtern hat es die Politik jedoch versäumt, der Bevölkerung das schiere Ausmaß des EU-Austritts zu skizzieren.

Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn,ein lebenslanger EU-Skeptiker, der im vergangenen Jahr offiziell zwar auf der Seite der Europafreunde stand, aber nur halbherzig für den Verbleib warb, hat das Thema im Wahlkampf so gut wie möglich umschifft. Und viele Briten schienen wenig interessiert an einem konkreten Plan oder an den finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Folgen. Dass etliche Jungwähler mit ihrer Stimme für Corbyn auch gegen Mays angepeilten harten Bruch mit Brüssel votiert haben, darf nicht ignoriert werden. Die Labour-Partei setzt sich für eine Softversion des Ausstiegs ein.

Nach diesen aufwühlenden Wochen muss das Land endlich beginnen, über Inhalte zu streiten, um dann einen Konsens zu finden. May wollte die Opposition praktisch entmachten. Sie hat das Gegenteil erreicht. Das ist die eine gute Nachricht aus einem Land im Chaoszustand, das sich nun schon wieder neu sortieren muss.