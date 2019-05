Kommentar zur BKA-Statistik

Berlin. In Deutschland gibt es viel mehr antisemitische Straftaten. Es ist gut, dass die Sicherheitsbehörden ihr Personal im Kampf gegen rechtsextremistische Gewalt erhöhen.

Von Gregor Mayntz, 15.05.2019

Gewöhnlich folgen Präsentationen von Jahresstatistiken einem einfachen Muster: Steigen die schlechten Zahlen, gibt es Anlass zu wachsender Besorgnis, sinken sie, fällt das Wort Erleichterung. Wie Innenminister Horst Seehofer nun die (erneut gesunkene) Zahl politisch motivierter Kriminalität vorstellte, wich gründlich davon ab. Das ist nicht nur mit der gestiegenen Zahl antisemitischer Straftaten zu erklären. Vielmehr steht hinter den dürren Ziffern eine allmähliche Gewöhnung an Gewalt und eine zunehmende Zustimmung zu früher weitestgehend verpöntem illegalem Aktivismus.

Welche Sorgen sich der CSU-Politiker nach anderthalb Jahren Zugang zu geheimen Nachrichtendienst-Dossiers in seinem tiefsten Innern macht, verrät seine Sprache. Es handele sich um eine „hoch-hoch-problematische“ Entwicklung, sagte Seehofer. Die „Vermischung“ zwischen der Mitte der Gesellschaft und den extremistischen Rändern sei „hochbedenklich“, und dieses Problem habe Deutschland inzwischen „ganz, ganz massiv“.

Nach wie vor ist der islamistische Terrorismus die Gefahr Nummer eins. Der für den Fall eines Abtauchens der Terrormiliz Islamischer Staat in den Untergrund befürchtete Druck auf Gesinnungsfreunde, mit Anschlägen in westlichen Städten Präsenz zu zeigen, wird von den Diensten genau registriert. Da sich viele selbst radikalisieren, kann es jederzeit überall passieren. Die Zahl der islamistischen Gefährder gibt das BKA mit 740 an. Das sind diejenigen, denen unterstellt werden muss, dass sie jederzeit einen Anschlag vorbereiten könnten. Seit der letzten Bilanz sind es 30 weniger geworden.

Doch unter den Rechtsextremisten haben die Sicherheitsbehörden inzwischen auch schon 35 Personen als Gefährder eingestuft, eine dreistellige Zahl als „relevante“ Aktivisten. Es wird eine vermehrte Vernetzung rechtsradikaler Gruppen beobachtet. Die Reaktionen auf die Bluttat von Chemnitz im vergangenen Sommer zeigten bereits, wie diese Gruppen binnen Stunden Hunderte, binnen Tagen Tausende zum gemeinsamen Protest auf die Straße bringen können. Hass und Hetze im Netz spiegeln sich in der Wirklichkeit wider.

Es ist gut, dass die Sicherheitsbehörden ihr Personal im Kampf gegen rechtsextremistische Gewalt erhöhen. Es wäre besser, wenn die Politik schon ein funktionierendes Konzept gefunden hätte, wie die Gesellschaft die wachsende Zustimmung aus der politischen Mitte heraus zu den Extremisten an den Rändern in den Griff bekommt.