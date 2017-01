Flüchtlinge in Deutschland

11.01.2017 Berlin. Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ging im Jahr 2016 um rund zwei Drittel auf 280.000 zurück. GA-Korrespondent Holger Möhle berichtet, warum die Zahl in Richtung Obergrenze geht.

Heldenstatus ist Frank-Jürgen Weise fremd. Nun gut, der Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist froh darüber, dass seine Behörde im vergangenen Jahr 695.000 „Entscheidungen“ getroffen habe, fast zweieinhalb Mal so viele wie noch 2015. Und auch die Zahl der unerledigten Asylanträge, die bei Weises Antritt noch bei einer Million gelegen hatte, sei von 580 000 Ende September auf 430.000 Ende Dezember nochmals verringert worden. Doch Weise bleibt nüchtern: „Sind wir Helden? Falsch. Wir machen jetzt das, was man von einem Amt erwarten kann“, sagt Weise. Einen Riesenberg unerledigter Anträge abarbeiten.

Bevor Weise an diesem Donnerstag in Nürnberg die Leitung des Bamf an seine Nachfolgerin Jutta Cordt übergeben wird, trat er am Mittwoch noch einmal in der alten Funktion, die er im Spätsommer 2015 zusätzlich zu seinem Job als Präsident der Bundesanstalt für Arbeit (BA) übernommen hatte, an der Seite von Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf. Der CDU-Politiker hat aus Sicht der Bundesregierung einen Erfolg zu vermelden: einen drastischen Rückgang der Asylbewerberzahlen in Deutschland.

Nach 890.000 Asylsuchenden in Deutschland in 2015 registrierte die Nürnberger Bundesbehörde im vergangenen Jahr mit 280.000 Asylbewerbern einen Rückgang dieser Zahl um rund zwei Drittel. Wäre das EU-Türkei-Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen wie auch die stark frequentierte Balkan-Route gleich zu Beginn des vergangenen Jahres abgeschlossen beziehungsweise geschlossen worden, wären beim Bamf in 2016 noch rund 200.000 Neuanträge auf Asyl aufgelaufen, sagte de Maizière.

CSU-Chef Horst Seehofer wäre zufrieden, fordert er doch seit gut einem Jahr eine Flüchtlings-Obergrenze von maximal 200.000 jährlich. De Maizière: „Es ist uns gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen und zu steuern.“

Weise wiederum betont die verbesserten Bedingungen für Asylbewerber in Deutschland. Hätten Asylsuchende auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsstroms nach Deutschland drei Monate und länger gewartet, bis sie ihren Antrag überhaupt hätten stellen können, so sei dies nach einer erheblichen Personalaufstockung im Bamf inzwischen nach durchschnittlich zwei Wochen der Fall. Auch die Bearbeitungsdauer der Asylanträge sei auf im Schnitt zwei Monate verkürzt worden. Die „Gesamtschutzquote“ für Asylsuchende in Deutschland lag nach den Worten von de Maizière im vergangenen Jahr bei 62 Prozent. Vorwürfe, wonach sich Deutschland abschotte, hätten folglich keine Basis.

Die größte Gruppe der Schutzsuchenden waren im vergangenen Jahr Syrer (36,9 Prozent aller Erstanträge) gefolgt von Afghanen (17,6 Prozent) und Irakern (13,3 Prozent). Trotz der deutlich niedrigeren Zahl der Flüchtlinge, die 2016 nach Deutschland kamen, stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Asylanträge auf 745 745 – das waren 268 869 mehr als im Jahr davor.

Grund für diese Zunahme: Ein großer Teil der Antragsteller war bereits 2015 eingereist. Die meisten Asylanträge seien im vergangenen Jahr mit 203 129 in Nordrhein-Westfalen gestellt worden, gefolgt von Baden-Württemberg mit 86 899 Anträgen, Niedersachsen (85 582) und Bayern (84 344).

De Maizière wies weiter darauf hin, dass im vergangenen Jahr rund 55.000 Menschen freiwillig aus Deutschland in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Hingegen hätten 25.000 abgeschoben werden müssen. (Holger Möhle)