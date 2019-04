Hohe Mietkosten

Riesen-Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen: die Zentrale der Vonovia in Bochum.

Düsseldorf. Der Wohnraum in NRW ist so knapp wie nie, die Mietkostenbelastung liegt in Bonn bei 26,2 Prozent. Am Samstag wollen Tausende in Köln für eine bessere Wohnungspolitik demonstrieren.

Von Thomas Reisener, 04.04.2019

Der bizarrste Vorschlag kommt von der Linken. „Damit Wohnen nicht zum Luxusgut verkommt, wollen wir die großen Mietpreistreiber und Profiteure der Wohnungskrise in die Schranken weisen. Vonovia, LEG und Co. gehören enteignet“, fordert der Landesvorstand mit Blick auf die großen Wohnungskonzerne. Die extreme Forderung würde eine Änderung des Grundgesetzes voraussetzen und wird daher ein Hirngespinst bleiben. Aber sie lässt das Radikalisierungspotenzial erahnen, das der angespannte Wohnungsmarkt in NRW birgt.

Ein Thema, das Massen bewegt. Für Samstag ruft das neue Aktionsbündnis „Wir wollen Wohnen“ zu einer Massendemonstration in Köln auf. Bei einer Kundgebung um 14 Uhr am Heumarkt erwarten die Veranstalter, darunter Gewerkschaften, Arbeiterwohlfahrt, Mietervereine, Diakonie und Caritas, über 5000 Teilnehmer. Mehr als 12.000 Bürger haben eine Petition an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterschrieben. Darin heißt es: „Erhalten und verbessern Sie die rechtlichen Regelungen, die dem Schutz der Mieterinnen und Mieter dienen! Keinesfalls dürfen sie ersatzlos abgeschafft werden! Schon jetzt können unzählige Menschen in NRW die explodierenden Mieten nicht mehr bezahlen.“

Wohnungen reichen nicht mehr

Die scharfen Töne kommen nicht von ungefähr. Die knapp neun Millionen Wohnungen in NRW reichen für die 18 Millionen Einwohner des Landes nicht mehr. Der Trend zu Ein-Personen-Haushalten, der wachsende Wohnflächenverbrauch pro Kopf, steigende Geburtenzahlen, der Zuzug von Flüchtlingen und andere Ursachen haben große Teile des Landes in eine Art Häuserkampf gestürzt. Vor allem in begehrten Städten wie Münster und auch Dortmund, aber auch an der prosperierenden Rheinschiene von Düsseldorf über Köln bis Bonn.

Dort kennt inzwischen jeder die Geschichten von Massenterminen bei Wohnungsbesichtigungen, unverschämten Vermietern und verzweifelten Jungfamilien, die der Wohnungssuche schon seit Jahren ihre Wochenenden widmen. Für viele ist der gängige Richtwert von Banken und Schuldnerberatern, demzufolge ein Haushalt nicht mehr als 30 Prozent seines Netto-Einkommens fürs Wohnen ausgeben sollte, Makulatur.

Mietkostenbelastung bei fast 30 Prozent

In Köln geben die Bewohner im Durchschnitt 30,3 Prozent ihres Netto-Einkommens für Wohnkosten aus, wie die „Zeit“ soeben auf Grundlage statistischer Daten berechnet hat. In Münster liegt der Wert der so genannten Mietkostenbelastung bei 27,5 Prozent, in Bonn bei 26,2 Prozent und in Aachen 25,8 Prozent. Diese Durchschnittswerte klingen harmlos. Aber sie sind es nicht. Denn würde man die Zahlen um die vermögende Spitze der Kundschaft bereinigen, käme man zu dem Ergebnis, dass in solchen Städten sehr große Teile der Bevölkerung deutlich mehr fürs Wohnen ausgeben müssen, als sie es sich leisten können.

Es ist eben nicht die Kurve der steigenden Mieten allein, die das Drama in den Hot Spots des NRW-Wohnungsmarktes ausdrückt. Erst der Abgleich der Mieten mit den örtlichen Einkommen verdeutlicht die Dimension des Problems. Nur so wird deutlich, dass längst auch Städte wie Duisburg und Gelsenkirchen Problemfälle sind, obwohl die Mieten dort vergleichsweise günstig sind.