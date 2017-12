Große Preisunterschiede

Bonn/ Region. Vertreter von Verbänden und Innungen aus der Region erklären, warum Frauen oft für ähnliche Dienstleistungen und Produkte tiefer in die Tasche greifen müssen als Männer.

Von Frank Rintelmann, 20.12.2017

Von Frauen und Männern werden oft unterschiedliche Preise verlangt – für Dienstleistungen ebenso wie für Produkte. Wer vom Fach ist, hat dafür auch eine Erklärung parat. Ein Besuch beim Friseur etwa ist für eine ähnliche Dienstleistung für Frau in der Regel teurer als für den männlichen Kunden. Um im Bild zu bleiben: Im Schnitt zahlen Kundinnen 12,50 Euro mehr für eine Kurzhaarfrisur als ein männlicher Gast im Friseursalon. So hat es die Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes herausgefunden.

Elke Siewert, Geschäftsführerin der Friseur-Innung Bonn Rhein-Sieg, hält das für begründet: „Die Behandlung sieht bei einer Kundin ganz anders aus. Männer sind oft schneller fertig. Und ein höherer Aufwand muss auch bezahlt werden. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun.“

Zudem seien die Dienstleistungen schwer vergleichbar. Schließlich gebe es kaum eine Frau mit einer männlichen Kurzhaarfrisur. Bei den Pflegeprodukten andererseits würden im Salon preislich kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht, so Siewert.

Das Material ist entscheidend

Nächstes Beispiel Textilreinigung: Dass die Reinigung einer Damenbluse häufig teurer ist als die Reinigung eines Herrenoberhemdes begründet der Deutsche Textilreinigungs-Verband mit Sitz in Bonn so: „Damenblusen sind vom Material her oft empfindlicher und aufwendiger gearbeitet, so dass meistens eine zeitlich intensivere, manuelle Reinigung nötig ist“, sagt Marco Seifen und bestätigt die preislichen Unterschiede.

Allerdings gebe es auch viele Betriebe, die bei gleichem Material gleiche Preise verlangten. Seifen: „Wir werden aber eine Empfehlung an unsere Mitgliedsbetriebe herausgeben, die Preisgestaltung transparenter zu machen.“

Ausnahmen bestimmen die Regel

Doch nicht immer müssen die Damen tiefer in die Tasche greifen: Bei der Schuhreparatur etwa kommen sie laut Studie im Durchschnitt gut ein Drittel günstiger weg. „Das liegt daran, dass der Materialverbrauch und Zeitaufwand bei Herrenschuhen meistens viel größer ist“, sagt Uwe Mühlinger, Obermeister der Schuhmacher-Innung Köln-Bonn.

Warum allerdings Rasierklingen für Frauen teurer sind als jene für Männer, oder warum ein Badezusatz in einer lieblichen lilafarbenen Verpackung für Mädchen teurer ist als der blaue Badeschaum für Jungs, erklärt sich selbst Handelsexperten nicht ohne Weiteres.

Adalbert von der Osten vom Einzelhandelsverband (EHV) Bonn, Rhein-Sieg, Euskirchen, wirkt überrascht, als er mit einigen Studienergebnissen konfrontiert wird: „Ich würde darin weniger eine verkaufsstrategische Begründung des Handels suchen als vielmehr eine Strategie des Herstellers“, sagt der EHV-Hauptgeschäftsführer.