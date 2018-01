Personalmangel bei Bundespolizei

Düsseldorf. Die Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen ist laut der Polizeigewerkschaft stark unterbesetzt. So sicher sind die Bahnhöfe in der Region.

Die Sicherheit an den Bahnhöfen in NRW ist offenbar nur noch eingeschränkt gewährleistet, weil die dafür zuständige Bundespolizei dramatisch unterbesetzt ist. Bundesweit fehlen nach Gewerkschaftsangaben 16 000 Bundespolizisten. Allein an den größten Bahnhöfen in NRW (Aachen, Düsseldorf, Köln, Essen, Dortmund und Münster) sollen es fast 1000 sein. Außerdem habe es 2017 im Schnitt pro Beamtem 40 Krankheitstage gegeben.

„Es kommt vor, dass Bürger an Bahnhöfen 30 bis 40 Minuten auf die Polizei warten müssen“, berichtete Polizeigewerkschafter Berthold Hauser (GdP) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages. Der Ausschuss hatte auf Initiative der SPD ein halbes Dutzend Experten eingeladen. Deren einstimmige Einschätzung: Es gibt eine Sicherheitslücke bei den Bahnhöfen in NRW. Etwa, weil die Bahnhofspolizei-Wachen an sogenannten kleineren Bahnhöfen in NRW teilweise gar nicht mehr rund um die Uhr besetzt werden.

In die Kategorie „kleinerer Bahnhof“ fällt aber zum Beispiel auch ein Großstadtbahnhof wie Gelsenkirchen. In solchen Fällen muss dann die „normale“ Polizei des Landes übernehmen, die aber bekanntlich ebenfalls noch unter Personalnot leidet – die von der neuen Landesregierung bewilligten zusätzlichen Polizisten müssen erst noch ausgebildet werden.

Hinzu kommen technische Mängel, etwa beim Digitalfunk. „Im Flughafen Düsseldorf gibt es in jedem Kellerraum Empfang“, nannte Ernst Walter von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ein Beispiel, „in deutschen Bahnhöfen funktioniert der Funk in großen Teilen des Gebäudes und den Tunneln nicht.“

Unverständlich ist für Walter auch, „warum an den großen deutschen Bahnhöfen, die absolutes Terrorziel sein können, keine Lkw-Sperren errichtet werden“. Terroristen steuerten schon mehrfach Lkw in Menschenmengen. Denkbar ist auch, dass ein Lkw mit Sprengstoff in Bahnhofsnähe gezündet wird. „Hier muss die Deutsche Bahn mehr unternehmen“, forderte Walter. Sie ist Eigentümer der Bahnhöfe.

Hoffnung machen den Experten Modellprojekte wie in Dortmund, wo Landes- und Bundespolizei im Großraum Hauptbahnhof teilweise unter dem Dach eines gemeinsamen Einsatzkonzeptes arbeiten. Ein Vertreter des Dortmunder Polizeipräsidiums berichtete, dass die Kriminaldelikte in diesem Bereich seit fünf Jahren rückläufig sind.

Landesweite Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung in Bahnhofsbereichen lagen dem Ausschuss nicht vor. Die Experten empfahlen dem Landtag, an den Bahnhöfen Gemeinschaftswachen mit städtischen Ordnungskräften, Landes- und Bundespolizisten einzurichten. Das wird nun Gegenstand weiterer Beratungen im Landtag.

Nicht so dramatisch wie die Polizeigewerkschaft beschreibt Jens Flören, Pressesprecher der Bundespolizei in NRW, die Situation an den Bahnhöfen in der Region: „Es existiert ein Personalbedarf, aber kein Personalmangel.“ Wo die Polizei gebraucht werde, da komme sie auch hin.

Die Bundespolizei habe NRW-weit 3000 Beamten-Stellen, 300 davon seien gegenwärtig unbesetzt. Ab 1. März würden aber 150 neue Beamte von den Polizeimeisterlehrgängen nachrücken. Derzeit gebe es eine Einstellungsoffensive. Für den Bereich der Inspektion Köln existierten 250 Beamtenstellen, von denen 25 unbesetzt seien.

Zu den Einsatzgebieten der Inspektion gehören Bahnhöfe im Großraum Köln, von Leverkusen bis Meckenheim und von Düren bis Siegen sowie die Villa Hammerschmidt in Bonn. Die Hauptbelastung verzeichnet die Direktion durch die 24-Stunden-Bewachung am Hauptbahnhof Köln. Der Hauptbahnhof Bonn ist auch ohne Pause besetzt. Das gilt nicht für den ICE-Halt Siegburg. Die verschiedenen Einsatzorte seien auch unterschiedlich stark belastet. Bei Bedarf gebe es Unterstützung von Seiten der Landespolizei.