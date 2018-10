Nach Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

Für die Umweltschützer ist es ein Triumph, für RWE ein Fiasko: Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Rodungspläne im Hambacher Forst gestoppt. Fragen und Antworten zu den Folgen des Entscheids.

Von Kirsten Bialdiga, Marlen Kess und Thomas Reisener, 06.10.2018

Was hat die OVG-Entscheidung zu bedeuten?

Das OVG hat in einem Eilbeschluss entschieden, dass RWE Power den Hambacher Forst vorläufig nicht roden darf. In diesem Punkt hat der Umweltverband BUND NRW Recht bekommen. Das Gericht will damit verhindern, dass unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden. So müsse zuvor geklärt werden, ob das Gebiet wegen der dort vorkommenden Bechsteinfledermaus, des großen Mausohrs oder der Besonderheit des dortigen Waldes nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet) der EU geschützt werden muss.

Darf RWE trotzdem weiter Braunkohle abbauen?

Ja, aber nur solange dafür keine bewaldeten Flächen des Hambacher Forsts gerodet werden. Das Argument von RWE und der Bezirksregierung Arnsberg, ohne die Rodung sei die bundes- oder landesweite Energieversorgung nicht mehr gewährleistet, ließ das OVG nicht gelten.

Wann wird endgültig über den Hambacher Forst entschieden?

Der Streit darüber, ob die Rodungen rechtens sind, kann sich noch lange und über mehrere Gerichtsinstanzen hinziehen. Als nächstes muss das Kölner Verwaltungsgericht im so genannten Hauptsacheverfahren entscheiden, ob RWE den Wald gemäß Hauptbetriebsplan doch roden darf. Wie lange dieses Verfahren dauert, hängt unter anderem davon ab, ob noch Beweise erhoben werden müssen. Dazu müssten unter Umständen noch Gutachten angefertigt werden. Gegen die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts aber kann der BUND erneut Rechtsmittel einlegen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung darüber, ob der Hambacher Forst gerodet werden darf, können Jahre vergehen.

Was bedeutet die Entscheidung für RWE?

Die Gerichtsentscheidung traf bei dem Energiekonzern auf große Überraschung. Den finanziellen Schaden beziffern die Essener von 2019 an auf einen „niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag“ pro Jahr. Kurzfristig erwartet RWE erhebliche, betriebliche Auswirkungen auf die planmäßige Entwicklung des Tagebaus Hambach. Dabei werden zunächst die Geräte auf der obersten Sohle, die bereits dicht vor dem Forst stehen, laut RWE den Betrieb einstellen müssen. Hiervon werde quasi zeitgleich die Rekultivierung betroffen sein, weil das Erdmaterial aus dem Vorfeld fehle. In der Folge würden wie bei einem Dominoeffekt die Bagger auf den tieferen Sohlen auflaufen und somit zuletzt auch keine Kohle mehr freilegen können.

Ist die Großdemonstration im Hambacher Forst erlaubt?

Das Aachener Verwaltungsgericht teilte am Freitagnachmittag mit, dass es die Sicherheitsbedenken der Polizei nicht teilt und die Demonstrationen daher stattfinden dürfen. Es bewertete damit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eindeutig höher. Etwaigen Bedenken könne mit Hilfe von Auflagen begegnet werden. Dabei berücksichtigte das Gericht auch, dass bereits am 30. September ein friedlicher Waldspaziergang mit rund 10 000 Teilnehmern stattfand.

Finden die Demonstrationen wie geplant statt?

Nach Auskunft des Mitinitiators Greenpeace soll sowohl die Großdemo als auch der Waldspaziergang am Sonntag wie geplant stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit 20 000 bzw. 10 000 Teilnehmern.

Hat die OVG-Entscheidung Auswirkungen auf die Beratungen der Kohlekommission in Berlin?

Rein formal besteht kein Zusammenhang zwischen der Arbeit der Kommission, die über die Zukunft der Braunkohle und ein mögliches Ausstiegsdatum beraten wird, und dem Gerichtsentscheid. Psychologisch aber bringt der Beschluss die Seite der Braunkohlegegner in die Offensive. Auch der breite Rückhalt der Braunkohlegegner in der Bevölkerung, der unter anderem durch die Waldspaziergänge und Proteste zum Ausdruck kam, könnte Einfluss auf die künftigen Beratungen haben.