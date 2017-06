Kommentar zur Russland-Affäre

Trump hat sich verhalten, wie man es von Putin, Erdogan, anderen autokratischen Pseudo-Demokraten und Bananen-Republiken gewohnt ist, kommentiert GA-Korrespondent Dirk Hautkapp.

Von Dirk Hautkapp, 08.06.2017

Wahlen haben Konsequenzen. Amerika erfährt das gerade unter großen Schmerzen. Präsident Donald Trump hat seine Regierung in nicht einmal fünf Monaten in den Dauerkrisenmodus gewirtschaftet. Das Weiße Haus präsentiert sich als führungslose, inkompetente Schlangengrube. Im Kongress wächst bei den Republikanern die Ungeduld mit einem erratischen Bruchpiloten, der Gesetzesvorhaben reihenweise vor die Wand fährt.

Das ist die widrige Ausgangsposition, mit der Trump in das am Donnerstag in Washington uraufgeführte Drama um die alles überdeckende Russland-Affäre einsteigt. Gut ausgehen wird das nicht. Auch wenn Trump in der eigenen Partei aus Gründen der politischen Opportunität bis zu den Zwischenwahlen 2018 vor einem Amtsenthebungsverfahren sicher sein dürfte.

Trump hat aktiv versucht, laufende Ermittlungen gegen einen Mann zu stoppen, der wegen dubioser Machenschaften unter anderem mit Kreml-Größen sehr wahrscheinlich demnächst vor Gericht landen wird. Die Frage, was Ex-General Michael Flynn tat und wusste, ist aktueller denn je.

Trump hat dazu im Stile des Mafia-Paten Don Vito Corleone leise gedroht, Gefolgschaft eingeklagt und, als sie ausblieb, den obersten Polizisten des Landes einfach rausgeschmissen. Er hat die Gewaltenteilung missachtet und versucht, das FBI einzuspannen, um einen Skandal unter den Teppich zu kehren. Trump hat sich verhalten, wie man es von Putin, Erdogan, anderen autokratischen Pseudo-Demokraten und Bananen-Republiken gewohnt ist.