Seltsames Leserbrief-Rätsel

Mehrere Zeitungen haben bereits Post vom Leserbrief-Phantom Annamarie Richter erhalten. Jetzt hat es auch den GA erwischt. Wer steckt dahinter?

Ein Phänomen geistert durch den Blätterwald – Annamarie Richter. Auf der Leserbriefseite der Allgemeinen Zeitung in der Lüneburger Heide tauchte sie jüngst auf, in der Schwäbischen Post, in den Fränkischen Nachrichten, auch im Münchner Merkur.

Am Donnerstag erhielten die Kölnische Rundschau und der General-Anzeiger von ihr Post. Mal wohnt Annamarie Richter in der Hauptstraße in Bergisch Gladbach, mal in der Hauptstraße in Bonn, mal in Uelzen.

Der Inhalt der Briefe ist fast identisch – mit einer Ausnahme: Mal hält sie Angela Merkel für die bessere Kandidatin, mal Martin Schulz. Und weiter: Als junge Mutter könne sie „viel zuversichtlicher in die Zukunft meiner Kinder und meiner Heimat schauen“ – in einem Brief „mit einer Regierung Merkel“, in dem anderen „mit einer Regierung Schulz“.

Ja, was denn nun? Ist hier eine Wichtigtuerin am Werk? Ein Spaßvogel? Vielleicht eine Satirepartei? Der GA nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.