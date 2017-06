Problem mit Investoren auf Madagaskar

Antananarivo. Auf Madagaskar sichern sich Investoren immer größere Flächen. Misereor unterstützt Bauern im Kampf um ihr Land.

Von Philipp Hedemann, 02.06.2017

„All das Land, das die Kolonialherren uns genommen haben, gehört jetzt dem Volk. Das haben sie uns damals versprochen. Doch jetzt kommen schon wieder Fremde und nehmen uns unsere Felder.“

Ravaivoson kann sich noch gut an den 26. Juni 1960, den madagassischen Unabhängigkeitstag, erinnern. Der junge Bauer dachte, dass seinem Land endlich eine großartige Zukunft bevorstehe. Doch vor acht Jahren gab er diese Hoffnung endgültig auf. Damals kamen Soldaten und vertrieben den alten Mann von dem Land, das seine Familie seit Generationen bestellte. Ravaivoson ist kein Einzelfall. Seit internationale Landwirtschafts- und Bergbaukonzerne sich mit oft undurchsichtigen Deals immer größere Flächen auf der zweitgrößten Insel der Welt sichern, werden immer mehr Madagassen vom Land ihrer Ahnen vertrieben. Damit nicht noch mehr Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, unterstützt die katholische Hilfsorganisation Misereor Bauern jetzt im Kampf um Besitzzertifikate für das von ihnen bestellte Land. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Sie kamen mit Lastwagen. Sie hatten Knüppel, Gewehre und Hunde. Sie sagten uns, dass wir nicht mehr auf unser Land dürften, weil die Ausländer dort jetzt etwas anbauen wollten. Wer sich weigerte, wurde geschlagen oder festgenommen.“ Mit Tränen in den Augen berichtet Ravaivoson vom Tag, der sein Leben veränderte. „Die Ausländer“, das ist die Firma Bionexx, ein Pharmazieunternehmen, das auf Madagaskar die für Malaria-Medikamente benötigte Pflanze Artemisia anbaut. Bionexx schaffe Arbeitsplätze und werde Bauern ihre Artemisia-Ernte zu fairen Preisen abkaufen. Davon würden Tausende profitieren, versprach das Unternehmen. „Eine Lüge“, sagt Ravaivoson. „Die Einzigen, die profitieren, sind die Franzosen.“

Früher habe er auf seinem Land Reis, Bohnen und Kartoffeln angebaut. „Jetzt soll ich dasselbe Land pachten, dort Artemisia anbauen und es Bionexx verkaufen. Aber sie zahlen so schlecht, dass ich davon unmöglich meine Familie satt kriege“, schimpft der Bauer.

Wenn Bionexx-Chef Charles Giblain die Geschichte erzählt, klingt sie ganz anders. „Wir pachten das Land rechtmäßig und haben nichts mit dem Einsatz von Soldaten zu tun. Wir haben in den letzten Jahren rund 25 Millionen Dollar in Madagaskars Kampf gegen Malaria investiert. Davon profitieren auch die Farmer. Rund 10 000 Bauern arbeiten deshalb gerne mit uns, nur wenige besetzen unser Land und verwüsten teilweise die Felder.“

Laut dem französischen Unternehmer dürfen die Bauern in der Regenzeit auf dem Bionexx-Land Reis pflanzen, nur in der Trockenzeit müssen sie dort Artemisia anbauen und es Bionexx verkaufen. „Dies könnte eine Win-win-Situation sein, würde sie nicht von einigen sabotiert“, so Giblain. Um den Konflikt nach Jahren beizulegen, hat der Bionexx-Chef sich kürzlich mit Regierungsvertretern und Bauern getroffen. „Wir haben endlich einen Durchbruch erzielt. Wir werden bald alle zusammen ein Friedensfest feiern können“, sagt Giblain.

Bei den Verhandlungen mit den Bauern saß der Franzose am längeren Hebel. Denn Ravaivoson und seine Mitstreiter hatten für das von ihnen bestellte Feld keinen offiziellen Landtitel. Vor Gericht scheiterten die Bauern schon vier Mal.

Auch im drei Autostunden westlich gelegenen Dorf Bevato haben die Menschen vom Kampf der Bauern gegen das Pharmaunternehmen gehört. Einer, der dafür sorgen will, dass er nicht bald wie Ravaivoson ohne Land dasteht, ist Joachin Rakotondraivo. Aufgeregt schreitet er mit einer Landvermessungs-Kommission sein Reisfeld ab. In zwei Wochen wird sich Rakotondraivo sein Landzertifikat abholen können und schwarz auf weiß haben, dass das Land, das er bewirtschaftet, auch ihm gehört. „Dann können die Chinesen mir mein Feld nicht mehr wegnehmen“, sagt Rakotondraivo stolz. Unweit seines Dorfes bauen chinesische Investoren eine Goldmine. „Leuten, die kein Zertifikat hatten, haben sie einfach das Land weggenommen“, berichtet der 39-Jährige.

Unterstützung erhalten Bauern wie Rakotondraivo von der Misereor-Partnerorganisation Vahatra. „In unserer Diözese leiden schon jetzt sehr viele Bauern Hunger. Wir zeigen ihnen, wie sie ihre Erträge steigern können. Aber dafür brauchen sie Land. Und damit es ihnen nicht von der Regierung und ausländischen Investoren weggenommen wird, brauchen sie ein Zertifikat“, sagt die resolute Nonne Modestine, die das Zertifizierungsprogramm leitet.

Als Frankreich seine Kolonie in die Unabhängigkeit entließ, gehörte die Insel vor der Ostküste Afrikas noch zu den Staaten mit mittlerem Einkommen. Mittlerweile ist Madagaskar eines der ärmsten Länder der Welt. Dabei lagern unter der Oberfläche große Reichtümer: Gold, Kobalt, Nickel. Im Osten des Landes betreibt ein kanadisch-koreanisch-japanisches Konsortium seit 2012 eine der größten Kobalt- und Nickelminen der Welt. „Die Mine wird helfen, unser Land aus der Armut zu führen. Wir haben rund 7500 Jobs geschaffen“, sagt Bergwerksprecher Lalaina Randrianarivelo. Doch viele glauben seinen Versprechen nicht mehr.

Lahardy Rafidison ist einer von ihnen. Er sitzt im Schatten eines Maulbeerbaumes am Hang eines Berges, der langsam, aber unaufhaltsam abgetragen wird. „Bald soll auch unser Dorf verschwinden“, sagt der alte Mann. Er und die im Umfeld der Mine lebenden Bauern setzen ihre letzte Hoffnung jetzt auf Bürgerrechtsbewegung Taratra. „Würden die Bodenschätze fair und umweltverträglich genutzt, könnten sie ein Segen für unser Land sein. Aber was hier passiert, ist ein Fluch“, sagt Taratra-Generalsekretärin Nirisoa Razafitsiarovana.