Kommentar zu Deutschland und den Vereinten Nationen

Keine Frage, es geht auch um deutschen Einfluss. Vor allem aber geht es um den Bestand der (multilateralen) Weltordnung, kommentiert Holger Möhle.

Mehr Verantwortung in einer Welt in Unordnung – da kann sich eine europäische Führungsnation nicht davonstehlen, wenn sie Führungsnation bleiben will. Wenn Heiko Maas in diesen Tagen eigens zu den Vereinten Nationen nach New York reist, um für die Kandidatur Deutschlands für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu werben, hat dies auch mit diesem Anspruch zu tun. Deutschland will, ja, Deutschland muss mehr für diese von einigen Großmächten arg geprüfte multilaterale Weltordnung tun, will man sie nicht aufs Spiel setzen.

Diese internationale Balance, über Jahrzehnte hart erkämpft und erarbeitet, wird in Zeiten der Renationalisierung von autoritären Regimen, semidemokratischen Staaten und unheiligen Allianzen, wie sie Russland etwa in Syrien eingeht, auf eine arge Probe gestellt. Ist die Welt da draußen noch die, die wir kennen? Und falls nicht, welche Folgen wird das für uns – für den Westen, für Europa, für Deutschland haben?

Deutschland hat seinen Streben nach einem (irgendwann) ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat auch deswegen nicht aufgegeben, weil es in dieser Welt der Kriege, Krisen und Konflikte maximales Gewicht in die Waagschale werfen muss. Nicht zuletzt ist es Ausdruck Deutschlands, einer Mittelmacht mit globalen Interessen, dass es sich beinahe überall engagiert, auf Ausgleich bedacht ist und Brücken bauen kann. Deutschland betreibt keine aggressive Außenpolitik, aber es ist sich seiner Pflichten in den Bündnissen von Nato und EU, aber eben auch im Weltkonzert der Vereinten Nationen sehr wohl bewusst. Wenn die Trumps und Putins dieser Erde die UN auch klein machen wollen, so stehen gerade Staaten wie Deutschland in der Pflicht, eine Weltordnung, die auf Regeln basiert, zu verteidigen.

Die Vereinten Nationen in ihrer heutigen Verfassung spiegeln nicht mehr die Wirklichkeit dieses 21. Jahrhunderts wider. Immer noch haben die fünf Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien allein das Privileg auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat – Vetorecht und somit Blockademöglichkeit inklusive. Der afrikanische Kontinent erstickt beinahe an seinem Bevölkerungswachstum. Die meisten der Konflikte und Probleme dort sind ungelöst.

Es wäre höchste Zeit, Afrika einen ständigen Sitz in diesem so wichtigen Gremium einzuräumen. Und womöglich steht mit dem Wachstum Chinas von einer Groß- zur Supermacht ein asiatisches Zeitalter bevor. Europa muss sich dafür wappnen. Der globale Wettbewerb wird noch härter, als er ohnehin schon ist. Frieden wird dort, wo er bis heute noch verteidigt werden kann, fragiler und angreifbarer. Wenig ist noch sicher. Deswegen ist es richtig, dass Deutschland mehr internationales Engagement verspricht. Keine Frage, es geht auch um deutschen Einfluss. Vor allem aber geht es um den Bestand der (multilateralen) Weltordnung.