06.01.2017 Bonn. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie rät bei Schlittergefahr: Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären ein Pinguin. Mit dessen Art zu gehen, lasse sich das Sturzrisiko vermindern.

Pinguine gelten gerne als niedlich und tollpatschig. Stundenlang kann man ihnen in freier Wildbahn oder im Zoo zuschauen, wenn sie ihr Gefieder pflegen, Futternachschub herantragen oder einfach nur herumwatscheln. Außerdem taugen sie zu Kinohelden. In den vergangenen Jahren begeisterten sich Millionen Kinder weltweit für den Kaiserpinguin Mumble, der sich im Computeranimationsfilm „Happy Feet“ in die Herzen der jungen Zuschauer steppte und tanzte. Im Streifen „Madagascar“ verzückte das coole Trickfilm-Quartett Skipper, Kowalski, Private und Rico das Publikum.

Wirklich cool und gar nicht tollpatschig agieren die echten Pinguine auch auf Eis und Schnee. Während Menschen auf spiegelglattem Untergrund schlittern und fallen, schlurfen die Tiere unbeeindruckt von A nach B. So sicher, dass die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie bei Schlittergefahr jetzt rät: „Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären ein Pinguin. Bewegen Sie sich – wie er – im Pinguin-Gang.“ Das heißt: Der Körperschwerpunkt solle immer genau über dem vorderen, auftretenden Bein liegen. Den Fuß mit der gesamten Sohle aufsetzen und dabei leicht nach außen zeigen. Das belastete Bein müsse zudem im rechten Winkel zum Boden stehen. Dann äußerst langsam und mit kleinen Schritten über den Boden schieben – die leicht nach vorn geneigte Körperhaltung sorge für mehr Stabilität. Zur Sicherheit haben die Orthopäden ein Schaubild ins Netz gestellt, Motto: „Der Pinguin macht es vor.“ Also nicht wundern, wenn Kinder und Erwachsene jetzt auf überfrorenem Boden durch die Stadt watscheln, um einen Sturz zu vermeiden – die Ärzte werden es danken. Und der Steiß auch. (Daniela Greulich)