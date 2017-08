Konzepte im Bundestagswahlkampf

Den demografischen Wandel haben alle Parteien im Blick. Ihre Antworten auf diese Herausforderung fallen sehr unterschiedlich aus. Wir geben einen Überblick.

Von Eva Quadbeck, 04.08.2017

Noch steht die in den 60er Jahren geborene Baby-Boomer-Generation in Lohn und Brot. Die Rekordzahl an abhängig Beschäftigten hat die große Koalition schon in dieser Wahlperiode dazu verleitet, die Rentenversicherung mit deutlich mehr Ausgaben zu belasten, als es für die Zukunft gut ist. Ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien zeigt, dass viele auch weiterhin das Füllhorn gerne ausschütten wollen.

Die zentralen Fragen für die nächste Wahlperiode lauten: Bedarf es mehr privater Vorsorge? Wie wird die staatliche Rente künftig finanziert? Wo soll das Rentenniveau liegen, also das Verhältnis von Standardrente und Durchschnittsverdienst? Wie lässt sich Altersarmut vermeiden? Und: Mit welchem Alter dürfen wir in den Ruhestand gehen?

Der Vorwurf, dass Union und SPD nicht hinreichend unterscheidbar seien, lässt sich für die Rentenpolitik nicht aufrechterhalten. Während die SPD die Rente auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent stabilisieren und den Beitragssatz von heute 18,7 auf 22 Prozent ansteigen lassen will, sieht die CDU bis 2030 keinen Handlungsbedarf.

Beitragsbemessungsgrenze soll fallen

„Bis 2030 ist die Rente solide aufgestellt“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber kürzlich. Demnach könnte das Rentenniveau weiter moderat sinken und der Beitragssatz auf 22 Prozent steigen. Die Union will eine Rentenkommission aus Politikern, Gewerkschaftlern, Arbeitgebern und Wissenschaftlern einsetzen, die fraktionsübergreifend und in einem gesellschaftlichen Konsens den Rahmen für die Zeit nach 2030 vorgibt.

Für die Stabilisierung des Rentenniveaus wollen die Sozialdemokraten deutlich mehr Steuermittel in die Rentenkasse geben. „Die verlässliche Rente ist uns etwas wert“, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Aktuell sieht das Gesetz vor, dass das Rentenniveau bis 2020 nicht unter 46 Prozent und bis 2030 nicht unter 43 Prozent sinken darf. Wegen der guten Konjunktur wird das Rentenniveau aber wohl deutlich über den bisherigen gesetzlichen Haltelinien bleiben.

Der Einsatz von mehr Steuermitteln für die Rente findet sich auch in den Wahlprogrammen von Linken, Grünen und AfD. Die Linke will das Rentenniveau auf 57 Prozent wieder anheben, was Milliarden verschlingen würde. Die Beitragsbemessungsgrenze soll fallen.

Das hätte zur Folge, dass Arbeitnehmer mit hohen Einkommen deutlich mehr Rentenbeitrag leisten müssten – sie sollen aber dafür nicht mehr äquivalente Zahlungen im Alter erhalten. Zudem spricht sich die Linke für eine Mindestrente von 1050 Euro für alle aus.

Alleinstellungsmerkmal der CSU

Die Grünen planen gegen Altersarmut eine Garantierente für jene, die viele Jahre einbezahlt, Kinder erzogen oder Eltern gepflegt haben – und dennoch nicht über das Grundsicherungsniveau hinauskommen. Bei der SPD heißt das Modell Solidarrente und soll ebenfalls ohne Bedürftigkeitsprüfung der gleichen Gruppe wie im Grünen-Modell zugutekommen.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat die CSU. Sie fordert eine weitere Anhebung der Mütterrente für Frauen, die ihre Kinder vor dem Jahr 1992 geboren haben. Kosten: Rund 6,5 Milliarden Euro. Union und SPD hatten für diese Gruppe bereits einen zusätzlichen Rentenpunkt pro Kind gutgeschrieben, was sich mit zusätzlich 31,03 Euro pro Monat im Westen und 29,69 Euro im Osten bei der Rentenzahlung niederschlägt.

Während sich Union, SPD und Grüne zur Rente ab 67 Jahre bekennen, wollen die Liberalen mit einem flexiblen Renteneintrittsalter ab 60 neue Wege gehen. Der Haken: Man muss es sich leisten können. Nur wer nachweisen kann, dass er mit seinen Alterseinkünften über der Grundsicherung liegt, darf ab 60 in Rente gehen.

Zudem will die FDP das Rentenniveau an die durchschnittliche Lebenserwartung einer Generation anpassen. Der Vorteil ist, dass dies die Rente finanzierbar hält. Der Nachteil für den Einzelnen: Unsicherheit über die Höhe seiner Rente.

Die Liberalen wollen wie auch die Union, die Grünen und die AfD private und betriebliche Vorsorge stärken. Beim Renteneintrittsalter wollen die Linken zur Regelgrenze von 65 Jahren zurückkehren. Auch die Grünen planen mehr Flexibilität beim Renteneintrittsalter. Sie wollen – zwar in anderen Modellen – aber wie die Liberalen mehr Möglichkeiten schaffen, dass Arbeitnehmer bereits eine Teilrente beziehen und dennoch weiter erwerbstätig sind.