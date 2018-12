Sicherheit an den EU-Außengrenzen

ARCHIV - Zwei Beamte der europäischen Grenzschutzagentur Frontex aus Bulgarien (l) und den Niederlanden beobachten am 07.10.2016 mit Ferngläsern die bulgarisch-türkische Grenze nahe dem Grenzübergang Kapitan Andreevo (Bulgarien). (zu dpa «Bulgarien sichert Grenze verstärkt mit Soldaten gegen Flüchtlinge» vom 17.08.2017) Foto: Vassil Donev/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Brüssel. Deutschland will rasch Fortschritte beim Schutz der EU-Außengrenzen sehen. Doch die Pläne, 10.000 Beamte bis 2020 im Einsatz zu haben, erweisen sich als unrealistisch.

Von Detlef Drewes, 06.12.2018

10.000 europäische Grenzschützer sollten die Mitgliedstaaten ab 2020 unterstützen, um die illegale Migration einzudämmen. Doch die Innenminister der EU nahmen das Vorhaben der Brüsseler Kommission am Donnerstag gnadenlos auseinander. Jetzt ist von 2025 die Rede. Es war nicht der einzige Rückschlag.

Wann wird die EU-Grenzschutzagentur Frontex denn nun so ausgebaut, dass sie die Außengrenzen der Union effizient kontrollieren kann?

Die Kommission wollte die vorhandenen 1500 Grenzschützer bis 2020 auf 10.000 Mann erweitern – rund 1200 aus Deutschland. Doch die Mitgliedstaaten bremsen. Österreich, das derzeit die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft innehat, präsentierte sogar einen Kompromissvorschlag, der einen Einsatz der neuen Truppe erst 2027 vorsah. Bundesinnenminister Horst Seehofer plädierte am Donnerstag in Brüssel zwar für einen schnellen Ausbau von Frontex. Aber auch er glaubt, dass dies nicht vor 2025 erreicht werden kann.

Ist die neue Grenzschutztruppe dann wirklich mit allen Kompetenzen ausgestattet?

Am Wochenende war bekannt geworden, dass das Bundesinnenministerium dem Vorhaben generell kritisch gegenübersteht. Es sei „nicht erkennbar, durch welche neuen Aufgabenzuweisungen für Frontex an den Außengrenzen dieser Personalzuwachs begründet ist“. Schon vorab war eine der zentralen Regelungen, die die EU-Kommission einführen wollte, gekippt worden. Die Behörde hatte nämlich geplant, dass Frontex zur Unterstützung der nationalen Grenzschützer auch gegen den Willen eines Mitgliedstaates eingesetzt werden kann, wenn der nicht in der Lage ist, die Übergänge zu kontrollieren.

Und dazu waren alle Länder bereit?

Nein. Vor allem Griechenland und Italien sahen darin einen Verstoß gegen ihre Souveränität – zumindest begründeten sie ihren Widerstand so. Kritiker Athens und Roms unterstellen den beiden Regierungen, sie wollten verhindern, dass ihnen europäische Fachbeamte auf die Finger sehen, wenn die dortigen Behörden Migranten einfach in andere Mitgliedstaaten weiterschicken.

Am Montag wird in Marrakesch über den viel diskutierten UN-Migrationspakt abgestimmt. Wie steht die EU dazu?

Eigentlich wollte die Kommission erreichen, dass die 28 Mitgliedstaaten bei der Abstimmung eine gemeinsame Linie vertreten. Doch daraus wird nichts – sechs Staaten wollen das Papier ablehnen. In Belgien droht sogar die Regierung zu kippen, weil die konservativ-national ausgerichtete Neue Flämische Allianz (N-VA), die in der Koalition sitzt, sich gegen den UN-Pakt ausgesprochen hat.

Wie weit sind die Arbeiten an einem neuen Asylrecht gediehen?

Von einem Durchbruch oder gar einer Einigung ist man weit entfernt. Es geht um ein Paket mit sieben Vorschlägen der EU-Kommission. Dazu gehören eine neue EU-Datenbank für Fingerabdrücke von Asylbewerbern (Eurodac), Verordnungen über gleiche Aufnahmekriterien und Standards für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen sowie zwei umfassende Verordnungen über die Reform des Dublin-Systems sowie die Stärkung der Frontex-Agentur. Sie sollte künftig Anträge prüfen und bei einem positiven Bescheid die Angekommen verteilen. Voraussetzung dafür wäre aber gewesen, dass sich die 28 Mitgliedstaaten auf eine faire Aufnahme der Hilfesuchenden geeinigt hätten. Dies wird seit Monaten von mehreren Regierungen vor allem im Osten der Gemeinschaft verhindert.

Und wie geht es jetzt weiter?

Für neue Beschlüsse wird die Zeit in dieser Legislaturperiode wohl zu knapp, weil Vereinbarungen nicht mehr vom Europäischen Parlament behandelt werden könnten. Somit wird über ein neues Asylrecht frühestens Ende nächsten Jahres weiter beraten.