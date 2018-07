NRA-Präsident Oliver North

Washington. Manchmal ist das Timing Provokation genug. So empfinden Hunderte Schüler im Westen des US-Bundesstaates Kentucky vor dem Besuch des neuen NRA-Präsidenten Oliver North am 3. August auf dem Campus der Murray State Universität.

Von Dirk Hautkapp, 27.07.2018

Der Chef-Lobbyist der mächtigen und für uneingeschränkten Waffenbesitz eintretenden National Rifle Association hat sich für seine Visite den Tag ausgesucht, an dem Gabriel Parker dem Richter vorgeführt wird.

Der 16-Jährige hatte Ende Januar in der Marshall County High School im nahen Benton die Mitschüler Bailey Holt und Preston Cope (beide 15) erschossen und 14 weitere Schüler zum Teil schwer verletzt. Dass mit North nun der Mann in Kentucky auftaucht, der die NRA von sechs Millionen auf zwölf Millionen Mitglieder bringen will und ernsthaft das ADHS-Medikament Ritalin für die wachsende Zahl der Attentate an Amerikas Schulen verantwortlich macht, halten viele Jugendliche in Benton und Umgebung für ein Unding.

Den 74-jährigen North an der Spitze der NRA, die unter Verdacht steht, von Kreml-nahen Geldgebern finanziell unterstützt worden zu sein, ficht das nicht an. Wo Waffengegner auftauchen, lebt der frühere Oberstleutnant, der 15 Jahre lang auf dem TV-Kanal Fox News Schauer- und Heldengeschichten aus dem Krieg erzählte, auf.

North war es, der unter Präsident Ronald Reagan in den 1980er-Jahren dafür sorgte, dass Waffen an den Iran verscherbelt und die Einnahmen an die rechten Contras in Nicaragua weitergeleitet wurden, die damit Waffen kauften, um linke Sandinisten und Tausende Zivilisten auszulöschen. Für seine Verwicklung in die Iran-Contra-Affäre wurde der glühende Trump-Verehrer 1989 wegen Behinderung einer Kongressuntersuchung verurteilt. Das Urteil wurde dann aufgehoben.