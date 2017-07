Ende der Verhandlungen?

Straßburg. Das Europaparlament will das Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Das Votum fiel eindeutig aus.

Von Mirjam Moll, 06.07.2017

Wer der EU angehören will, muss ihre Werte achten. So steht es in Artikel zwei der Gemeinschaftsverträge. Ob das bei der Türkei überhaupt noch der Fall ist, hat das Europäische Parlament am Donnerstag in Straßburg öffentlich in Zweifel gezogen. Mehr noch: In einer Resolution, die mit großer Mehrheit parteiübergreifend verabschiedet wurde, forderten die Europaabgeordneten, die Verhandlungen endgültig abzubrechen. Zumindest, wenn Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Verfassungsänderung wie geplant umsetzen sollte. Einen Tag vor dem G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Länder der Welt in Hamburg dürfte die Resolution für dicke Luft sorgen.

„Der Beitrittsprozess geht weiter“, hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini noch im April gesagt – unmittelbar nach dem Referendum, mit dem sich Erdogan die Unterstützung seines Volkes für weitreichende Machtbefugnisse sicherte. Die Venedig-Kommission des Europarats in Straßburg (der nicht Teil der EU ist) sprach von einem „gefährlichen Rückschlag“ für die Demokratie. EU-Experten sehen die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz in Bedrängnis.

Doch die EU-Mitgliedstaaten sind sich uneins. Während Österreich seit Langem die Einstellung der Beitrittsgespräche fordert, hält Deutschland an ihnen fest. Außenminister Sigmar Gabriel rät von einem Abbruch ab, er wäre „eine völlig falsche Reaktion“. Ein solcher Schritt ist theoretisch nur möglich, wenn sich mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten oder aber die Kommission selbst für ein Ende der Gespräche einsetzen würde. Dafür muss nach Artikel 5 der Verhandlungsordnung mit der Türkei „ein ernsthafter und anhaltender Bruch der Prinzipien von Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und grundlegender Freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit“ vorliegen.

Im nächsten Schritt müsste eine Mehrheit im Rat (dem Gremium, in dem die Minister der Mitgliedstaaten zusammenkommen) für eine Beendigung stimmen, die Staats- und Regierungschefs müssten dann einstimmig den Ratsbeschluss annehmen. Dass es so weit kommt, scheint unwahrscheinlich. Denn auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hält an der Fortsetzung der Gespräche fest. Einzig die Wiedereinführung der Todesstrafe würde automatisch und unweigerlich zum Ende der Beitrittsverhandlungen führen.

Bereits im November hatte das EU-Parlament ein Einfrieren der Verhandlungen gefordert, die Mitgliedstaaten entschieden jedoch nur, keine neuen Kapitel in dem Prozess zu beginnen. Bislang sind von 35 dieser Themenabschnitte nur 16 eröffnet, ein einziges ist abgeschlossen. Dabei laufen die Verhandlungen seit 2005, schon 1999 wurde die Türkei EU-Kandidat. Dass der Beitritt noch gelingen kann, bezweifelt der zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn: Wenn die Türkei „ihren Kurs nicht rasch ändert, wird eine Mitgliedschaft in der Tat immer unrealistischer“, warnte er bereits im März. Verändert hat sich an der Marschrichtung Ankaras seither nichts.

Deshalb werben einige Europaabgeordnete für Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft. Zusammenarbeiten würde man nur da, wo es auch gemeinsame Grundlagen dafür gibt. „Uns geht es nicht darum, Brücken zur Türkei abzubrechen, sondern darum, den Dialog mit der Türkei als wichtigem Partner auf eine ehrliche Grundlage zu stellen“, erklärte Parlamentsvizepräsident Alexander Graf Lambsdorff (FDP).