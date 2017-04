Kommentar zum Teilzeit-Gesetz

Bonn. Bevor im September die Wählerinnen und Wähler im Bund das Wort haben, könnten CDU, CSU und SPD noch das Teilzeit-Gesetz über die Ziellinie bringen.

Von Holger Möhle, 15.04.2017

Viele Projekte wird die große Koalition in dieser Legislaturperiode nicht mehr umsetzen. Es ist Wahlkampf, bald geht die GroKo selbst in Teilzeit. Doch bevor im September die Wählerinnen und Wähler im Bund das Wort haben, könnten CDU, CSU und SPD noch das Teilzeit-Gesetz über die Ziellinie bringen. So ist es im Koalitionsvertrag verabredet. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zählt seit Jahren zu den in bewährter Routine wiederholten Forderungen der Parteien. Dann also: bitte anpacken und umsetzen. Es gilt nicht das gesprochene Wort, sondern das verabschiedete Gesetz.

Ende März beim bislang letzten Koalitionsgipfel dieser Legislaturperiode hatte das Teilzeit-Gesetz auf der Tagesordnung gestanden. Ohne Erfolg. Einigung vertagt. Die SPD, die für Teilzeit-Arbeitende ein Recht schaffen möchte, in die Vollzeit zurückzukehren, behielt Wahlkampfmunition. Die Union stellte sich quer: zu viel Bürokratie. CDU und CSU wollen dieses Recht auf Rückkehr in Vollzeit erst für Betriebe ab 200 Mitarbeitern gelten lassen. Die SPD will es bereits ab 15 Mitarbeitern einführen.

Doch nun will Kanzleramtschef Peter Altmaier mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Thema abräumen. Altmaier, seit Neuestem im Nebenberuf Chefstratege des CDU-Wahlkampfes, hat ein gewisses Interesse daran, der SPD nicht zu viel Pulver zu hinterlassen. Außerdem sind 80 Prozent der Teilzeit-Kräfte Frauen, die häufig gerade wegen der Familie im Beruf zurückstecken. Frauen, Familie, Beruf – da ist viel Stoff für den Wahlkampf. Entsprechend hoch könnte der Druck für eine Einigung jetzt sein.