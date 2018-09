Kommentar zum Wahlkampfauftakt in Bayern

Berlin. In Bayern hat der Wahlkampf begonnen und die CSU kämpft um Prozente - einige Parteimitglieder müssen um ihre Posten fürchten.

03.09.2018

Das große Zittern hat begonnen. In Bayern geht Wahlkampf nicht ohne Bierzelt. Prozente und Promille gehören dort irgendwie zusammen. Jedenfalls ist mit den Reden der Spitzenpolitiker beim traditionsreichen Gillamoos-Volksfest die heiße Wahlkampfphase im Freistaat eröffnet. Die CSU ist aktuell tief gefallen – aufgeschlagen bei gerade noch 36 Prozent.

Käme es am Wahltag 14. Oktober tatsächlich zu einem solchen Verlust um knapp zwölf Prozentpunkte im Vergleich zu 2013, wäre dies für die Christsozialen ein Desaster, ein Erdrutsch, der sich auch auf die Statik der Unionsparteien und womöglich sogar der großen Koalition in Berlin auswirken könnte.

Dass Horst Seehofer, der die Groko mit seinen Provokationen im Flüchtlingsstreit schon an den Rand des Scheiterns geführt hat, in einem solchen Fall noch Parteichef bliebe, ist kaum vorstellbar. Und auch ein dramatisch gescheiterter Spitzenkandidat Markus Söder müsste um seine politische Zukunft fürchten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kann warten.

Politik ist eben doch ein Ergebnisgeschäft. Stimmen die Zahlen, steht auch die Zustimmung im eigenen Lager. Ansonsten: Trainerwechsel. Die CSU muss in diesem auch politisch überhitzten Sommer jedenfalls einsehen, dass absolute Mehrheiten im Jahr 2018 selbst in Bayern kein Naturgesetz mehr sind.

Die rechte Alternative für Deutschland, die dann auch eine Alternative für Bayern sein will, mischt auch hier Stimmung und Verhältnisse auf. Es kann ihr nur gelingen, weil die CSU – fixiert auf die Flüchtlingsabwehr – nur die Kopie liefert und völlig vergessen hat, was sie noch bei jedem Wahlkampf und in jedem Bierzelt gepredigt hat: Dass sie doch nach eigenem Verständnis das Original sein will. Spät, sehr spät, und unter dem Eindruck der wüsten Aufmärsche von Chemnitz geht Söder die AfD endlich frontal an.

Die SPD, im Bund gebeutelt, kann in Bayern weiter nicht auf Genesung hoffen. Sie liegt aktuell zwei bis drei Prozentpunkte hinter den Grünen. Die CSU kann sich dann aussuchen, welcher ihrer Langzeitgegner ihr für eine vermutlich notwendige Koalition lieber wäre: SPD oder Grüne. Der Preis der Grünen dürfte höher sein als der der SPD.

In keinem Fall ein Wunschkonzert für die CSU, selbst wenn sie sich für eine Koalition mit Freien Wählern und FDP entscheidet. Seehofer macht der Partei und sich selbst Mut: Die absolute Mehrheit sei noch möglich. Wahlkampf ist auch die Kunst der absoluten Autosuggestion – an das große Ziel glauben, selbst wenn dies kaum noch möglich ist.

Sollte die CSU in Bayern abgewatscht werden, ist dies ein besonders dramatisches Zeichen: Kaum einem Land geht es so gut wie Bayern. Die Wirtschaftsdaten sind glänzend, die Bevölkerung ist homogen, der Glaube an Brauchtum und Tradition hoch. Man kann ein Problem auch bis zum eigenen Kontrollverlust hochreden. Und dann daran scheitern.