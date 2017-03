Washington. Die E-Mail-Affäre von Mike Pence und die Russland-Kontakte von Justizminister Jeff Sessions untergraben die Glaubwürdigkeit von Donald Trumps Regierung.

Von DIRK HAUTKAPP, 03.03.2017

Wenn das Weiße Haus stolz auf sich ist, schickt es Pressespiegel an die in Washington akkreditierten Journalisten. Die Wirkung der jüngsten Lieferung, in der die fast durchweg positiven Schlagzeilen über die ungewohnt versöhnliche Rede von Präsident Donald Trump im Kongress im Mittelpunkt standen, verpuffte jedoch schnell. Erst geriet Justizminister Jeff Sessions unter Beschuss, weil er Kontakte mit dem russischen US-Botschafter verheimlicht hatte und sich damit Rücktrittsforderungen einhandelte. Dann kam der bisher als ruhender Pol in der Regierung angesehene Vizepräsident Mike Pence in Bedrängnis, weil er als Gouverneur von Indiana über ein privates E-Mail-Konto sensible Informationen ausgetauscht hatte. Die Fälle haben nichts miteinander zu tun. Sie verstärken aber Trumps Unzufriedenheit mit der öffentlichen Wahrnehmung seiner Regierung.

Im Fall Sessions sprach Trump von einer „Hexenjagd“ und vermutete erneut von den oppositionellen Demokraten inspirierte Regierungsstellen und Geheimdienste hinter dem Durchstechen vertraulicher Informationen. Im Fall Pence hatte dessen Heimatzeitung „The Indianapolis Star“ herausgefunden, dass er während seiner Amtszeit als Gouverneur regelmäßig über ein nicht verschlüsseltes E-Mail-Konto bei AOL mit Mitarbeitern über sicherheitsrelevante Themen wie Terror und Terrorbekämpfung kommuniziert hatte.

Pence gehörte im vergangenen Jahr zu den schärfsten Kritikern der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die ihre digitale Post als Außenministerin unter Obama ebenfalls fahrlässig abseits gängiger Kanäle abwickelte. Pence nannte Clinton die „unehrlichste Kandidatin“ seit Richard Nixon. Dass sich Pence offenbar keinen Deut besser verhielt bei der Absicherung seiner E-Mails gegen Cyber-Angriffe, erfüllt für Professor Gerry Lanosga von der Indiana University den Tatbestand der „Doppelmoral“.

Ob Pences E-Mail-Konto als Gouverneur ab Sommer 2016 gehackt wurde, ist nicht bekannt. Das Büro des Vizepräsidenten teilte mit, dass Pence sich bei der Handhabung seiner dienstlichen E-Mails an die Gesetze des Bundesstaates Indiana gehalten habe. Mit dem Fall Clinton, die im Zuge ihrer Affäre Tausende E-Mails vernichten ließ, sei Pence „überhaupt nicht zu vergleichen“.

In der Causa Sessions muss die Regierung weiter mit Ungemach rechnen. Nachdem der Justizminister seine unter Eid verschwiegenen Gespräche mit dem Putin-Vertrauten Sergej Kisljak als belanglos bezeichnet hatte, erklärte er sich für weitere Ermittlungen zu möglichen russischen Einflussversuchen in die Wahl vom November zugunsten Trumps für befangen. Sessions ist formal Vorgesetzter der Bundespolizei FBI, die den Fall untersucht, aber bislang keine Ergebnisse mitgeteilt hat. Vorläufig hat Sessions Stellvertreterin Dana Boente das Sagen. Jedoch wird auch aus den republikanischen Reihen der Ruf nach Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers lauter. Senator Lindsey Graham: „Sonst lenkt uns diese Angelegenheit noch Monate lang ab.“

Unterdessen wurde bekannt, dass auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und die Trump-Berater Carter Page und J.D. Gordon 2016 mit Russlands Botschafter in Kontakt standen. Inhalte: unbekannt.