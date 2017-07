Streit um Justizreform

Brüssel. Die EU-Kommission gibt Polen im Streit um die Justizreform einen Monat Zeit. Sie belässt es bei einer Drohung - aber zum letzten Mal.

Von Detlef Drewes, 26.07.2017

Nach nur wenigen Minuten war der mit Spannung erwartete Auftritt vorbei: Frans Timmermans versus Polens Regierung. Der Vizepräsident der EU-Kommission, der das Rechtsstaatsverfahren gegen die Führung in Warschau leitet, kündigte am Mittwoch zwar „scharfe Maßnahmen“ an. Doch er beließ es bei einer Drohung – zum letzten Mal. Man wolle die Linie von Staatspräsident Andrzej Duda, der die umstrittene Justizreform vorerst gestoppt hatte, „nicht zerschießen“, sagten Diplomaten in Brüssel. Doch die Zeit läuft. Einen Monat gibt die EU-Behörde Premierministerin Beata Szydlo und ihrem Kabinett, um den Umbau des Gerichtswesens zurückzunehmen. Die EU-Verwaltung stehe für Gespräche bereit, betonte Timmermans.

Dabei hatte das Kollegium der Kommissare am Morgen die Ausarbeitungen des Juristischen Dienstes entgegengenommen, die zeigen sollten, wie und auf welchem Weg die EU bereit ist, Polen zu bestrafen. Zwei Instrumente sind im Gespräch: Für ein Vertragsverletzungsverfahren sei alles vorbereitet, hieß es in Brüssel.

Es richtet sich gegen die Diskriminierung von polnischen Richterinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen. Während diese bis zum 65. Lebensjahr arbeiten sollen, dürfen oder müssen Juristinnen bereits mit 60 aus ihrem Job ausscheiden. Außerdem sei es nicht tragbar, dass der Justizminister ermächtigt wird, „nach eigenem Ermessen die Amtszeit von Richtern, die das Ruhestandalter erreicht haben, zu verlängern und den Gerichtspräsidenten zu entlassen und zu ernennen“. Sehr viel härter würde die Aktivierung der letzten Stufe des Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des Vertrages über die Europäische Union das Land treffen.

Es ist das zweite Instrument. Hier sieht Brüssel Verstöße, weil die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtes aufgehoben wurde. Außerdem sei die nun im Rahmen der Justizreform geschaffene Möglichkeit, Richter des obersten Gerichtshofes aus dem Amt zu jagen, ein Beitrag zur „systemimmanenten Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit“. „Die EU kann keine Rechtsordnung akzeptieren, die willkürliche Entlassung von Richtern erlaubt“, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Dass die Kommission nicht mehr nur mit harten Sanktionen in der Hand wedelt, sondern bereit ist, ihre schärfste „Waffe“ zu ziehen, stellte er sogar ausdrücklich heraus: „Wir sind entschlossen.“

Doch der Schritt ist riskant: Artikel 7 sieht die Möglichkeit vor, einem Mitgliedstaat die Stimmrechte in wichtigen Ministerräten zu entziehen. Das Ergebnis wäre ein Quasi-Diktat des Landes durch die EU. Das Verfahren gilt als hindernisreich: Vier Fünftel der Mitgliedstaaten müssten den Demokratieverstoß feststellen. Anschließend müsste eine einstimmige Mehrheit im Ministerrat „eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Grundwerte“ beschließen, ehe mit qualifizierter Mehrheit die Sanktion in Kraft gesetzt würde. Zumindest einer hat bereits klargemacht, dass er sich querlegen wird: Ungarns Premier Viktor Orbán.

Allerdings weiß man in Brüssel, dass die Drohung kaum zu einem Umdenken in Warschau führen wird, wenn es nicht auf diplomatischem Wege gelingt, den Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, von seinen Plänen abzubringen, ohne dass er das Gesicht verliert. Abseits der offiziellen Stellungnahmen bemühten sich Vertreter der Kommission deshalb am Mittwoch, die Offenheit für weitere Gespräche zu betonen.