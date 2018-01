Kommentar zu den Groko-Sondierungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt mit dem damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz (r.) und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) am 12.02.2017, vor der Wahl des Bundespräsidenten, im Reichstag in Berlin aus einem Raum.

Berlin. Irgendwann um Ostern sollte die nächste Bundesregierung stehen. Denn Neuwahlen können sich weder Union noch SPD leisten, kommentiert Holger Möhle.

Sie wollen, sie müssen wollen. Mehr bleibt den Spitzen von CDU und CSU nicht übrig, wenn sie sich dieser Tage wieder mit der SPD an einen Tisch setzen. Große Koalition – Ja oder Nein? Die nächste Versuchsreihe zur Bildung einer neuen Bundesregierung startet. Wie sehr die SPD aktuell überhaupt regierungswillig ist, wird sich nach all den Fragen und Zweifeln schon in knapp drei Wochen bei einem Sonderparteitag in Bonn zeigen. Die CSU hat dann ihre Winterklausur hinter sich und zumindest die eigene Loipe gespurt.

Die SPD jedenfalls will sich von den Delegierten grünes Licht für den Einstieg in Koalitionsgespräche geben lassen. Die Basis ist skeptisch bis rebellisch. Verständlicherweise. Noch ist die SPD aus einer Groko unter der Führung von CDU-Chefin Angela Merkel jedes Mal kleiner herausgekommen als sie hineingegangen ist. Jetzt wollen sie nicht schon wieder für Merkel die Kohlen aus dem Feuer holen. Es wird teuer, es wird zäh, es kann dauern. Die SPD will den Einstieg in eine Bürgerversicherung, die Union ist dagegen. Die SPD will den Familiennachzug für Flüchtlinge nicht länger aussetzen, die Union ist dagegen.

Der Preis der SPD für einen Wiedereintritt in eine nächste Regierung unter Merkels Führung wird sehr hoch sein, wenn überhaupt. Die SPD ist in einem Findungsprozess. Ein Teil will regieren, ein Teil will nicht, ein Teil weiß es noch nicht. Alles kompliziert, alles noch unsortiert und entsprechend offen. Irgendwann um Ostern sollte die nächste Bundesregierung stehen. Denn eines können sich weder Union noch SPD leisten: Neuwahlen.