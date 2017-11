Kommentar zu einer möglichen Neuauflage der großen Koalition

Berlin. Für SPD-Chef Martin Schulz steht für den Fall der Neuauflage einer großen Koalition viel auf dem Spiel. Aber auch bei der Union ist eine Zäsur angebracht. Ein "Weiter so" darf es nicht geben.

Von Jan Drebes, 25.11.2017

In der SPD-Zentrale spricht man derzeit von der Wahl zwischen Pest und Cholera. Pest ist dabei die Tolerierung einer unionsgeführten Minderheitsregierung. Schließlich würde dann doch jeder erfolgreiche Gesetzesbeschluss mit der Kanzlerin nach Hause gehen. Von der Mithilfe der in dem Fall sozialdemokratischen Oppositionspartei spräche wohl kaum jemand. Und Cholera ist aus Sicht der SPD die andere Option: eine große Koalition. Und das aus gutem Grund.

Nicht nur mussten die Sozialdemokraten erleben, dass sie aus fast jedem dieser Bündnisse geschwächt hervorgingen. Gleichzeitig sahen sie die politischen Ränder gestärkt, bis hin zum nun erfolgten Einzug der von den Sozialdemokraten verabscheuten AfD in den Bundestag. Da war es nachvollziehbar, dass SPD-Chef Martin Schulz noch am Wahlabend verkündete, die Zusammenarbeit mit der Union sei nun vorbei. Diese Entscheidung war mehr als nur eine politische Überlebensstrategie des mit 20,5 Prozent krachend gescheiterten Kanzlerkandidaten. Sie sollte einen dringend notwendigen Erneuerungsprozess der SPD ermöglichen – und so den sich abzeichnenden Niedergang stoppen.

Doch jetzt steht all das auf dem Spiel. Mal angenommen, der wahrscheinlichste aller nun denkbaren Fälle tritt ein, und es kommt doch wieder zu einer großen Koalition: Dann wäre die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz dahin. Jemand, der wie er so beinhart gegen die schwarz-rote Koalition polterte, sie für den Niedergang der SPD mitverantwortlich machte, die Kanzlerin persönlich attackierte und fest zusagte, nie für ein solches Bündnis zur Verfügung zu stehen, führt die SPD möglicherweise doch bald in ausgerechnet diese Koalition? Das wäre ein Totalcrash all der bis dahin aufgebauten Argumentationen. Da hilft es auch nicht, auf die geänderte Lage zu verweisen. Ein Parteivorsitzender, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen noch am Montag einen Beschluss gegen die große Koalition fasst, dürfte mit einer gegenteiligen Entscheidung nicht einfach so die Rolle rückwärts vollziehen. Sollte also die große Koalition kommen, wäre es nur konsequent, wenn Schulz sein Amt zur Verfügung stellte. Täte er das nicht, bliebe noch die Frage, ob er sogar als Minister in ein Kabinett unter Angela Merkel eintreten würde. Das hat er bei einer Pressekonferenz klar ausgeschlossen. Machte er es doch, käme Wortbruch hinzu.

Das soll jedoch nicht davon ablenken, dass auch bei der Union eine Zäsur angebracht ist. CDU und CSU scheiterten mit der großen Koalition ebenso wie die SPD. Dieses Bündnis wurde abgewählt. Die Kanzlerin sagte danach, sie sehe nicht, was man hätte anders machen sollen. Auch wenn sie selbst die große Koalition nie ausschloss, wäre ein solches „Weiter so“ doch eine verheerende Botschaft – an alle Wähler. Denn diese hieße: Egal, für wen ihr stimmt, am Ende kommt die große Koalition und mit ihr der altbekannte Sound.