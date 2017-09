Kommentar zu den Festnahmen in der Türkei

Der Bundesregierung bleibt nichts anderes mehr übrig, als gegenüber der türkischen Führung klare Kante zu zeigen, kommentiert GA-Korrespondentin Eva Quadbeck.

Von Eva Quadbeck, 12.09.2017

Die Meldungen über deutsche Bürger, die ohne ersichtlichen Grund in der Türkei verhaftet werden, kommen inzwischen in einer so dichten Folge, dass ein Gewohnheitseffekt einzutreten droht. Das darf nicht passieren. Jeder unschuldig Verhaftete ist ein Skandal, eine Verhöhnung demokratischer Spielregeln, ein tragisches Schicksal. Deshalb ist es auch gut, dass in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder an den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und andere erinnert wird.

Mit der Festnahme unschuldiger Bürger trifft die Türkei die Bundesrepublik an ihrer empfindlichsten Stelle. Die Freiheit des Einzelnen – die physische und die mentale – ist unser höchstes Gut. Mit den Festnahmen bedroht die Türkei diese demokratische Errungenschaft. Man kann nur jedem Bürger raten, sich eine Reise in die Türkei sehr wohl zu überlegen. Wer in sozialen Netzwerken Witze über Erdogan verbreitet, wer Türken zu seinen Freunden zählt, die keine bekennenden Erdogan-Anhänger sind, oder wer sich gar öffentlich kritisch über diesen Autokraten geäußert hat, sollte es einfach lassen.

Der Bundesregierung bleibt nichts anderes mehr übrig, als gegenüber der türkischen Führung klare Kante zu zeigen. Die rechtsstaatlichen Verstöße Erdogans sind zu groß und der Druck der öffentlichen Meinung in Deutschland zu übermächtig, als dass das Vorgehen des türkischen Präsidenten folgenlos bleiben könnte. Bundesregierung und Opposition sollten aber nicht den Fehler machen, sich in dieser Frage von den Emotionen im Wahlkampf treiben zu lassen.