Branchenentwicklung

Das VW-Hauptwerk in Wolfsburg: Der Konzern ist Europas größter Autobauer.

Auf dem Weltmarkt für Autos ist PSA auch nach dem Kauf von Opel noch vergleichsweise klein. Ein Argument für den Milliardendeal ist, so zum zweitgrößten europäischen Autobauer aufzusteigen.

Von Ralf Arenz, 06.03.2017

Echte Champions sehen wohl anders aus als die künftig verbundenen Marken Peugeot, Citroën, DS und Opel. „VW muss keine schlaflosen Nächte haben“, meint der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Volkswagen und Toyota spielten mit weltweit zehn Millionen Verkäufen in einer anderen Liga als PSA und Opel mit weltweit 4,1 Millionen verkauften Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Auch GM, Hyundai/Kia oder Ford rangieren ganz weit vor der neu entstehenden Gruppe.

Das sieht auch Stefan Bratzel so. „In China und den USA hilft PSA der Kauf von Opel nicht viel weiter“, so der Autoexperte von der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Allerdings habe deutsche Ingenieurskunst in China wohl einen besseren Ruf als französische.

In Europa könnten PSA und Opel, wenn sie es gut machten, allerdings ein ernstzunehmender Konkurrent von VW werden, meint Bratzel. Die neue Gruppe werde zunächst wohl versuchen, die Marktanteile zu halten oder sogar auszubauen. Spüren würden das zunächst wohl Fiat und kleinere japanische Hersteller. Aber auch der Fordkonzern, der zuletzt stark an Wettbewerbsfähigkeit in Europa gewonnen und einen Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden Dollar für 2016 eingefahren hatte, müsste sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Zumal etwa das E-Auto, automatisiertes Fahren, die Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte die Branche verändern könnten.

Die Konzentration auf Europa sei ein Problem für PSA und Opel, meint dagegen Dudenhöffer. Beide zusammen verkauften 71 Prozent der Fahrzeuge hier. Entsprechend anfällig seien beide, wenn es in Europa einmal nicht laufe.

Bratzel und Dudenhöffer erwarten, dass PSA und Opel Synergien heben – auch durch gemeinsame Fahrzeuge. Und sie werden wohl auch kräftig Kosten senken. Das hat auch PSA gemacht, nachdem das Unternehmen 2012 und 2013 in einer Krise gesteckt hatte. Gespart werde bei der Beschaffung, also bei Teilen von Zulieferern. „Das braucht aber ein paar Jahre“, glaubt Bratzel. Auch Dudenhöffer sieht zunächst keine großen Einspareffekte durch das höhere Einkaufsvolumen des neuen Konzerns. Im Vergleich zu den Branchengrößen sei das Volumen immer noch überschaubar.

Dudenhöffer erwartet eher deutliche Personalkürzungen. Es müsse schnell Geld verdient werden, damit der neue Konzern weltweit wachsen könne. Und im neuen Konzern gibt es zahlreiche Doppelstrukturen.

Über 30.000 Mitarbeiter, so Dudenhöffer, habe PSA seit 2011 abgebaut. Es habe harte Kapazitätsanpassungen gegeben, kein Wachstum. Im Gegenteil: PSA verkaufe heute weltweit weniger Autos als vor der Krise. „Opel muss das Geld für die Internationalisierung verdienen“, so Dudenhöffer. Das werde kein leichter Weg.