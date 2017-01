Kommentar zur Frauenquote in NRW

Die rot-grüne Landesregierung will die Frauenförderung voranbringen. Dagegen regt sich Widerstand.

08.01.2017 Düsseldorf. Es war schon ein Fehler, die Frauenförderung mit einer Quote im Dienstrecht zu verankern. Warum sie jetzt auch noch auf Stadtverwaltungen und kommunale Unternehmen ausgeweitet wird, ist völlig unverständlich.

Insgeheim wissen viele in der rot-grünen Landesregierung längst, dass es ein schwerer Fehler war, die gewiss gut gemeinte Gleichstellung mit allerlei Gummiparagrafen im Dienstrecht zu verankern. Fünf Verwaltungsgerichte in NRW haben die neue Frauenquote als verfassungswidrig und mit dem Leistungsprinzip unvereinbar eingestuft. Handwerklich noch schlimmer: Das Land hat eine Vorschrift ins Werk gesetzt, für die es gar keine Regelungskompetenz besaß. Die praktischen Folgen in vielen Behörden sind schon jetzt fatal. Klagen grundlos zurückgesetzter Männer, kompetente Frauen unter kollegialem Rechtfertigungsdruck, Blockade von Beförderungsrunden.

Wie man bei dieser Ausgangslage die Frauenquote auch noch in Stadtverwaltungen und kommunale Unternehmen tragen konnte, bleibt ein einziges politisches Rätsel. Wäre man in Düsseldorf aus Schaden klug geworden, wären schleunigst überzeugende Alternativen geprüft worden, um mehr weibliche Führungskräfte im Öffentlichen Dienst zu fördern.

Für die Landesregierung mag es wenige Monate vor der Landtagswahl eine Frage der Selbstachtung sein, in nächster Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht für die Frauenquote zu kämpfen. Wenn aber auch Münster erwartungsgemäß den Daumen senkt, sollte Schluss sein mit der Prozesshanselei. Zöge Rot-Grün – wie angekündigt – bis vor den Europäischen Gerichtshof, käme dies einem jahrelangen Beförderungsstopp in vielen Amtsstuben gleich. Ein unzumutbar hoher Preis für eine Regelung, die wieder einmal beweist: Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht. (Tobias Blasius)