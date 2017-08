Kommentar zur Rentenpolitik in Deutschland

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine ältere Frau zählt am 26.06.2012 in Stuttgart (Baden-Württemberg) Geld. Die Lebensleistung soll sich auszahlen - auch für Kleinrentner. Ihre Bezüge wollen Union und SPD aus Steuermitteln aufstocken. Doch Kritik und skeptische Stimmen kommen von allen Seiten.

Berlin. Rente mit 70? Viele Arbeitnehmer dürften diese Forderung unter der Rubrik „unzumutbar“ abhaken. Wirtschaftswissenschaftler halten sie dagegen für unvermeidbar.

Von Birgit Marschall, 08.08.2017

Eigentlich weiß jeder längst, dass bei der Rente nicht alles so bleiben kann, wie es ist, wenn die Lebenserwartung steigt und die Zahl der Jüngeren im Verhältnis zu den Älteren dauernd sinkt. Und natürlich wissen es auch die Politiker. Sie wollen es nur nicht ehrlich sagen, weil im September gewählt wird und weil eine Rentenreform Verteilungskämpfe zwischen Jung und Alt bedeuten wird.

Die Parteien verschließen vor dieser Wahrheit aber nicht nur die Augen, einige von ihnen versprechen unverfroren neue Wohltaten. Wie die CSU, die die Mütterrenten nochmals aus Beitragsmitteln erhöhen will, was die Rentenkasse weitere sieben Milliarden Euro pro Jahr mehr kosten dürfte. Oder die SPD, die das Rentenniveau nicht wie bisher gesetzlich vorgesehen absenken will, was bedeutet, dass Beitrags- und Steuerzahler zusätzlich zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr in die Rentenversicherung pumpen müssten.

Solche Pläne der Parteien sind unverantwortlich. Eine Gesellschaft, in der die Lebenserwartung steigt und die Geburtenraten zu niedrig sind, kann nicht erwarten, dass ihr auf dem Umlageverfahren basierendes Rentensystem unverändert bleiben kann. Wer nicht will, dass stark steigende Beiträge und Steuern die Wirtschaft und die jüngeren Generationen strangulieren oder dass Ältere massenweise in Altersarmut rutschen, muss auch ein höheres Renteneintrittsalter in Betracht ziehen. Bis 2029 wird das Rentenalter auf 67 Jahre erhöht. Es spricht wenig dagegen, es ab 2030 im gleichen Tempo weiter steigen zu lassen. Etwa 2050 läge das Rentenalter dann bei 70.