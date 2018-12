Donald Trumps "America First"-Politik zeigt sich auch in der Entscheidung, Truppen aus Syrien und wohl auch aus Afghanistan zurückzuholen. Deutschland und seine Armee stehen vor ganz neuen Herausforderungen.

Zwei Jahre währt im Januar die Amtszeit von Präsident Donald Trump. Das ist Halbzeit seiner Wahlperiode. Die zwei Jahre haben nicht gereicht, seine Regierung zu stabilisieren. Trump setzt seine Agenda des „America First“ unverdrossen um, und hält auch an den absurden Teilen seines Wahlprogramms hartnäckig fest. Das ist aus seiner Sicht völlig richtig, es ist für alle anderen ein Desaster, denn die Folgen für die Gesellschaft der Vereinigten Staaten und für den Frieden in der Welt sind unabsehbar. Die Eskalation geht weiter.

Die aktuelle Haushaltssperre ist eine Folge dieser Politik. Sie ist kein neues Phänomen der Innenpolitik, aber sie zeigt noch einmal, wie tief gespalten die USA inzwischen sind. Einst kündigte Trump vollmundig an, die Mexikaner würden die Mauer an der Südgrenze selbst bezahlen. Jetzt scheitern die Haushaltsberatungen an dieser Grenzbefestigung. Trump geht es um das politische Symbol und einen Rest an Glaubwürdigkeit. Sein Spielraum für Kompromisse ist daher sehr begrenzt. Das treibt den gesellschaftlichen Konflikt voran.

Gravierender für Deutschland ist die Lage im Nahen Osten. Dort sind rund 1800 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Sie werden kaum in Afghanistan oder Jordanien bleiben können, wenn die USA ihre Truppen abziehen. Das fragile Gleichgewicht in der Region wird zerstört. Welche Folgen das für den Frieden, die Flüchtlinge oder auch Israel haben wird, ist unabsehbar. Europa müsste an die Stelle der USA treten, um wenigstens den Status quo zu halten. Dazu ist der Kontinent weder politisch noch militärisch in der Lage. Auch hier dominiert das „America First“ des Präsidenten. Deutschland und seine Armee stehen vor unruhigen Zeiten und ganz neuen Herausforderungen. Schneller als uns lieb sein kann.