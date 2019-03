Abstimmung zum Brexit

London. Am Dienstag soll das britische Unterhaus erneut über den Austrittsvertrag zum Brexit abstimmen. Wie es ausgeht, weiß keiner.

Eigentlich soll diese Woche die entscheidende werden für das unendliche Drama um den anstehenden Brexit. Doch bevor sie richtig begonnen hatte, sorgten bereits Gerüchte für Aufregung, nach denen Premierministerin Theresa May abermals alle Pläne umwerfen könnte. An diesem Dienstag soll das Unterhaus erneut über das Austrittsabkommen abstimmen. Doch kommt es wirklich dazu?

Downing Street bestand am Montag darauf, dass sich an den Plänen nichts geändert habe. Nur vollends glauben wollte das kaum jemand. Zu spürbar war die Nervosität in Regierungskreisen. May droht erneut eine Niederlage wie schon im Januar. Das größte Problem: Bei den Gesprächen mit der EU gab es keine neuen Zugeständnisse. Brüssel will insbesondere beim „Backstop“ nicht nachgeben, der Garantie für eine offene Grenze zwischen der Republik Irland und dem zum Königreich gehörenden Nordirland. Gestern Abend wollte May laut Medienberichten in Straßburg in einem letzten Versuch um Konzessionen bitten.

Doch die Situation ist festgefahren. Die EU lehnt es ab, das Vertragspaket noch einmal aufzuschnüren. Die Brexit-Hardliner befürchten, dass das Königreich durch den Backstop zu eng an die Staatengemeinschaft gekettet bleibt. Sie sträuben sich deshalb; genauso wie jene Parlamentarier, die eine softere Scheidung wünschen. Die Spitze der oppositionellen Labour-Partei fordert derweil ein Entgegenkommen Mays. Und die Brexit-Gegner auf beiden Seiten des Unterhauses sind gut zwei Wochen vor dem Austrittstermin am 29. März zerstritten wie eh und je. May steckt in der Sackgasse; Diplomaten in Brüssel nennen die Stimmung „düster“. Die Chancen, dass der Deal durchgeht, stehen gefährlich nahe bei null.

Deshalb, so legte es ein Medienbericht nahe, könnte die Premierministerin stattdessen lediglich ein Votum über das weitere Vorgehen anberaumen. Würde May diesen Weg wählen, wäre sie „toast“ – politisch erledigt. Das schrieb zumindest der konservative Parlamentarier Nick Boles. Seiner Ansicht nach würde die Regierungschefin damit das Vertrauen im Unterhaus verlieren. Und zum Gehen gezwungen?

Die Rebellion könnte aber auch von den europaskeptischen Hardlinern bei den Tories kommen, die angeblich fordern, die Abstimmung kurzfristig zu vertagen und stattdessen eine Lösung zu suchen, die die „Partei zusammenhält und Druck auf Brüssel ausübt“. Sie drohen hinter vorgehaltener Hand, May aus dem Amt zu drängen, sollte sie für den Deal keine Mehrheit finden und den Brexit-Termin aufschieben. Labour wünscht einen überparteilichen Konsens und dass die Regierung am Abstimmungstermin in dieser Woche festhält. Andernfalls, so warnt die Abgeordnete Yvette Cooper, habe das Parlament die Verantwortung, die Kontrolle über den Brexit zu übernehmen.

Die einflussreiche Politikerin pocht darauf, dass nicht nur das Votum an diesem Dienstag stattfindet, sondern bei einer Niederlage die für den Mittwoch angesetzte Abstimmung über einen Austritt ohne Abkommen erfolgt. Sollte sich dafür wie erwartet ebenfalls keine Mehrheit finden, würde am Donnerstag das Parlament aufgerufen, über eine Verschiebung des Brexit-Termins zu entscheiden. Doch Donnerstag wirkt auf der Insel derzeit wie eine Ewigkeit entfernt.