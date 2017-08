Berlin. Der Verein gibt sich mit Software-Updates nicht zufrieden und kämpft weiter vor Gericht. In insgesamt 16 Städten klagt die Umwelthilfe derzeit.

Von Wolfgang Mulke, 15.08.2017

Die auf dem Diesel-Gipfel vor knapp zwei Wochen beschlossenen Maßnahmen für eine bessere Luftqualität in den Städten bewirken nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu wenig. Damit werde die Stickoxidbelastung maximal um fünf Prozent gesenkt, sagt DUH-Chef Jürgen Resch. „Das ist das absolute Maximum.“

Der Verein hat für seine Berechnungen nach eigenen Angaben alle verfügbaren Informationen ausgewertet. Danach bringen die Software-Updates von rund 2,5 Millionen Dieselfahrzeugen im Sommer nur zwei Prozent Schadstoffminderung, im Winter gar keine. Die Umweltprämie, die von den Herstellern für den Austausch alter Selbstzünder gegen neue Automodelle gewährt wird, hält Resch für eine „plumpe Verkaufsförderung für Dinosaurier der Autoindustrie.“ So steige die Prämie bei VW mit der Größe des Neuwagens an. Auch der vereinbarte Zukunftsfonds mit 500 Millionen Euro für die Förderung sauberer Mobilität bringe kurzfristig nichts. „Wir wollen spätestens 2018 saubere Luft“, erläutert der Umweltschützer. Deshalb will die DUH weiterhin gerichtlich Fahrverbote durchsetzen. In insgesamt 16 Städten klagt der Verein derzeit. In Düsseldorf, Stuttgart und München folgten die Verwaltungsgerichte bereits Reschs Argumenten. Anfang 2018 könnte das Stuttgarter Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt werden. Die DUH stimme einer Sprungresivion zu, sagt deren Rechtsanwalt Remo Klinger. Nun muss das Land Baden-Württemberg auch noch zustimmen. Dann kann der Instanzenweg übersprungen werden.

Viel zu entscheiden haben die obersten Richter Klinger zufolge aber nicht. Weder dürften sie an der Feststellung der Stuttgarter Richter rütteln, dass die geplanten Software-Updates nicht ausreichen, noch an deren Auffassung, dass Fahrverbote derzeit das einzige wirksame Instrument für weniger Stickoxidausstoß sind. Vielmehr geht es dann um die Frage, ob die Straßenverkehrsordnung ein Einfahrtsverbot für Dieselfahrzeuge zulässt. Bejahen die Richter diese Frage, müsste Stuttgart zur Tat schreiten und Fahrverbote einführen. Auch die Dieselfahrer in anderen Städten müssten sich dann darauf einstellen, dass sie in bestimmten Zonen nicht mehr unterwegs sein dürfen.

Einen Ausweg aus der Misere, die den Besitzern der Fahrzeuge einen herben Wertverlust bescheren dürfte, sieht die DUH in einer Nachrüstung älterer Diesel mit einer modernen Abgasreinigung. „Das kostet an Bauteilen 840 Euro und zusammen mit dem Einbau 1500 Euro“, hat der Verkehrsexperte Axel Friedrich ausgerechnet. Der frühere Fachmann am Umweltbundesamt führt im Auftrag der DUH die Abgasmessungen bei Automobilen durch.