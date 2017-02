Ukraine-Konflikt

Moskau/Kiew. Der Konflikt eskaliert wieder auf beiden Seiten, dieses Mal politisch. Bei Demonstrationen in Kiew ging es um blockierte Kohle und anerkannte Pässe.

Von Stefan Scholl, 20.02.2017

Auch zwei Parlamentarier prügelten sich mit den Polizisten. Semjon Sementschenko und Jegor Soboljew von der Oppositionspartei „Selbsthilfe“ versuchten Einsatzpolizisten die Helme vom Kopf zu zerren – die gebrauchten ihre Gummiknüppel. Danach ließ sich Soboljew mit blutiger Lippe filmen, sein Kollege Sementschenko aber schimpfte: „Das ist nicht die Polizei der Ukraine. Das ist Polizei der DNR.“ DNR, das ist die „Donezker Volksrepublik“, eine der ostukrainischen Rebellenrepubliken, gegen die die Ukraine seit fast drei Jahren im Krieg liegt.

Am Sonntag protestierten mehrere hundert patriotisch bis nationalistisch gesonnene Ukrainer im Kiewer Stadtzentrum gegen den Warenverkehr mit den Separatisten im Donbass. Wenige Tage zuvor hatten ehemalige Frontkämpfer unter Sementschenkos Führung drei Eisenbahnlinien an der Waffenstillstandslinie blockiert und damit den Kohletransport aus der DNR lahmgelegt. Trotz der Feindseligkeiten erhalten zahlreiche ukrainische Wärmekraftwerke und Metallurgiefabriken weiter Anthrazitkohle aus dem Donbass, nun drohen Betriebsstillstände und massenhafte Stromausfälle.

Die Blockierer erklärten, sie wollten in der DNR gefangen gehaltene Kameraden befreien, am Ende die Rebellen auch zur Einstellung des Krieges zwingen. Viele Beobachter vermuten hinter der Blockade jedoch politische und wirtschaftliche Ambitionen. „Die Partei ,Selbsthilfe’ will ihr Image bei der westukrainischen Wählerschaft verbessern“, sagt die ukrainische Politologin Julia Bidenko unserer Zeitung. „Außerdem steht angeblich der Oligarch Igor Kolomoiski als Geldgeber hinter der Partei.“

Andrij Sadowy, Bürgermeister von Lemberg und Vorsitzender der „Selbsthilfe“, hatte vergangenes Jahr wegen monatelanger Probleme mit der Müllbeseitigung stark an Popularität eingebüßt. Und Igor Kolomoiski würde laut dem Nachrichtenportal ipress.ua massiv davon profitieren, wenn die ukrainischen Kraftwerke ihre Verbrennungstechnik von Anthrazitkohle aus dem Donbass auf Masut-Brennstoff umstellen müssten – Kolomoiski soll 90 Prozent der Masutförderung in der Ukraine kontrollieren.

Am Sonntag unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin eine Verordnung, die Personalausweise der Separatistenrepubliken künftig anzuerkennen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, man handele ausschließlich aus humanitären Gründen, viele Bürger der Rebellengebiete hätten wegen der ukrainischen Blockade keine Möglichkeit, ihre abgelaufenen ukrainischen Dokumente zu erneuern.

Faktisch akzeptieren russische Behörden die „Rebellenpässe“ schon seit geraumer Zeit. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bezeichnete ihre offizielle Anerkennung gestern als weiteren Beweis für die russische Okkupation des Donbass. Auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, der Schritt untergrabe die ukrainische Einheit.

„Wo ein Personalausweis ist, da gibt es auch einen Staat“, bestätigt Politologin Bidenko. Bisher habe Russland stets von einem innerukrainischen Konflikt geredet, die Anerkennung der Pässe aber sei ein Signal, dass Moskau den Status der Rebellenrepubliken aufwerten wolle. Und dass es auch das Minsker Friedensabkommen in Frage stellen könnte, in dem sich auch Russland zur Bewahrung der ukrainischen Souveränität bekennt.

Die demonstrative Anerkennung der Pässe mag aber auch dazu dienen, die Moral in den Rebellengebieten zu heben, wo die Leute wirtschaftlich am heftigsten unter dem Konflikt leidet. Vor wenigen Tagen überreichte DNR-Chef Alexander Sachartschenko dem populären russischen Schriftsteller Sachar Prilepin die Schulterstücke eines Majors. Prilepin wird in den DNR-Truppen als stellvertretender Bataillonskommandeur dienen. Und Sachartschenko drohte am Wochenende mit der militärischen Eroberung des gesamten Donbass – wieder einmal.