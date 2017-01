Machtwechsel in den USA

Foto: dpa

ARCHIV - Der Schwiegersohn des designierten US Präsidenten Trump, Jared Kushner, kommt am 14.11.2016 aus dem Trump Tower in New York. Trump macht nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu einem seiner einflussreichsten Berater als Präsident. Der 36 Jahre alte Ehemann von Trumps Tochter Ivanka soll als Senior Adviser ins Weiße Haus kommen, berichteten unter anderem die «Washington Post» und der Sender NBC am Montag. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++