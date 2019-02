Washington. Vor dem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un dämpft der US-Präsident die Erwartungen. Er habe es nicht eilig, sagte er, und er wolle auch niemanden zur Eile treiben.

An diesem Mittwoch, wenn sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Hanoi die Hand geben, wird es wohl das geben, was Amerikaner einen „Split-Screen-Effekt“ nennen: den Effekt des geteilten Bildschirms. Auf der einen Seite wird man die Bilder aus Vietnam sehen, lächelnde Staatschefs bei vermutlich ausdauerndem Händeschütteln, auf der anderen Michael Cohen, den ehemaligen Anwalt des Präsidenten, der in öffentlicher Anhörung vor dem Kongress womöglich brisante Interna aus dem Geschäftsleben Trumps ausplaudert. Dort der Gipfelsturm in der asiatischen Ferne, hier die Niederungen, die Hürden amerikanischer Innenpolitik. Der Kontrast könnte kaum schärfer ausfallen.

Nur: Das mit dem Gipfelsturm hat sich inzwischen relativiert. Die Euphorie, wie sie Trump nach der ersten Begegnung mit Kim schürte, ist vorsichtigeren Tönen gewichen. Wenn man so will, dem Normalzustand der Diplomatie, dem Bohren dicker Bretter. Auch Trump, der sonst so gern den Superlativ bemüht, trug mit überraschend leisen Sätzen dazu bei, die Latte niedriger zu hängen. Er habe es nicht eilig, sagte er, und er wolle auch niemanden zur Eile treiben. Solange Pjöngjang weder Bomben noch Raketen teste, sei er zufrieden. „Ich möchte die nukleare Abrüstung Nordkoreas erleben – und die werden wir am Ende erleben.“

Vor gut acht Monaten in Singapur hatte das noch anders geklungen. Da sprach der Präsident von einem Problem, das er mehr oder weniger gelöst habe, da von Nordkorea nun keine nukleare Gefahr mehr ausgehe. Die vage Erklärung des Treffens feierte er als historischen Meilenstein. Offen blieb, was es praktisch bedeuten sollte, wenn sich beide Seiten zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichteten. Washington verstand darunter die Vernichtung des nordkoreanischen Atomarsenals, für Pjöngjang war Letzteres geknüpft an den Abzug amerikanischer Truppen aus Südkorea. Seither bemühen sich US-Außenminister Mike Pompeo und Steve Biegun, Sondergesandter für Nordkorea, darum, Kim präzisere Zusagen abzuringen. Dass es länger dauert, haben beide inzwischen eingeräumt.

Diplomatischer Marathon

Vor allem ist es Biegun, einst außenpolitischer Berater George W. Bushs, der das Szenario eines diplomatischen Marathons zeichnet. Kürzlich sprach er von „carrots“, die man Kim anbieten müsse, statt ihm nur mit „sticks“ zu drohen. Möhren und Knüppel, die Metapher steht für den Wechsel von Anreiz und Druck. Wenn man das bilaterale Verhältnis schrittweise normalisiere, sagte Biegun, werde man auch bei der Abrüstung vorankommen. Und in dem Maße, wie man bei der Abrüstung vorankomme, könne man ein „dauerhaftes Friedensregime“ schaffen.

In Hanoi also könnten Trump und Kim in einer symbolischen Geste den Koreakrieg für beendet erklären, statt es beim 1953 vereinbarten Waffenstillstand zu belassen. Als Nächstes, Fortschritte bei der Verschrottung nuklearer Anlagen und Raketen vorausgesetzt, könnten sie einen Friedensvertrag ansteuern, den auch China, seinerzeit Kriegspartei, unterschreiben müsste.

Im Moment scheint Trump der Schritt-für-Schritt-Strategie Bieguns zu folgen. Das kann sich ändern, zumal die Hardliner auf ihre Chance lauern, allen voran Sicherheitsberater John Bolton, der maximalem Druck das Wort redet, um Kim zum Einlenken zu zwingen. Zumindest für eine Übergangsphase scheint Trump zu akzeptieren, dass Nordkorea dem Club der Atommächte beigetreten ist – und er daran nichts ändern kann.