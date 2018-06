Kommentar zum US-Handelskrieg

US-Präsident Donald Trump (l) und Vizepräsident Mike Pence bewundern eine Harley Davidson, die neben dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington geparkt ist.

Schlimmer könnte der Imageverlust für Trump, der sich gern als „größter Job-Beschaffer aller Zeiten“ beschreibt, wenige Monate vor den über die zweite Hälfte seiner Amtszeit entscheidenden Kongresswahlen nicht sein, kommentiert Dirk Hautkapp.

Von Dirk Hautkapp, 26.06.2018

Bis vor kurzem war der von Donald Trump angezettelte Handelskrieg mit Europa und China für die meisten Amerikaner noch eine abstrakte Angelegenheit. Die Entscheidung von Harley-Davidson, einen Teil seiner Produktion außer Landes zu verlagern, hat das nun schlagartig geändert. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Traditionsmarke bereits vorher Absatzschwierigkeiten hatte.

Die Botschaft des weltbekannten Motorrad-Herstellers, der letztlich ein rollendes Lebensgefühl verkauft, ist eindeutig: Der Mann, der gerade den vernachlässigten ländlichen Regionen ökonomische Siege versprochen hat, treibt uns mit seinem von der EU gekonterten Strafzoll-Regime aus dem Land und vernichtet Jobs, anstatt sie zu erhalten.

Und Harley-Davidson ist kein Einzelfall. Durch die gestiegenen Preise für Stahl und Aluminium, die ebenfalls auf Trump zurückgehen, hat gerade der landesweit größte Nagel-Hersteller erste Entlassungen vorgenommen. Bald werden auch die Bourbon-Brenner in Kentucky aufheulen, deren Getränke etwa in der EU deutlich teurer werden.

Und wenn Anfang nächsten Monats das mit gegenseitigen Zoll-Aufschlägen ausgetragene Kräftemessen mit China in die nächste Runde geht, werden Orangen-Hersteller in Florida und Sojabohnen-Bauern in Iowa auf die Barrikaden gehen, weil ihnen wichtige Absatzmärkte wegbrechen.

Schlimmer könnte der Imageverlust für Trump, der sich gern als „größter Job-Beschaffer aller Zeiten“ beschreibt, wenige Monate vor den über die zweite Hälfte seiner Amtszeit entscheidenden Kongresswahlen nicht sein.