Wende in Russland-Affäre

Washington. Vor Gericht hat Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Michael Flynn eingeräumt, in der Russland-Affäre das FBI belogen zu haben. Für den US-Präsidenten könnte das Geständnis gefährlich werden.

Von Dirk Hautkapp, 01.12.2017

Die Russland-Affäre ist US-Präsident Donald Trump durch ein spektakuläres Geständnis gefährlich nahe gekommen. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn hat am Freitag vor einem Gericht in Washington eingeräumt, Ende 2016 mit dem damaligen russischen Botschafter Sergej Kisljak verbotene Absprachen getroffen und in späteren Vernehmungen die Bundespolizei FBI darüber in „Vertuschungsabsicht“ mehrfach belogen zu haben.

Welches Strafmaß Flynn zu erwarten hat, ist noch unbekannt. Rechtsexperten gehen davon, dass der Ex-General mit Sonderermittler Robert Mueller einen „Deal“ gemacht hat und sich durch Preisgabe seines Herrschaftswissens Strafmilderung erkaufen will. Das könnte Trump massiv in Bedrängnis bringen. Flynn will laut US-Medien bezeugen, dass der Präsident ihn persönlich mit den Russland-Kontakten beauftragt hat. Mueller, der frühere FBI-Chef, untersucht seit sieben Monaten die mutmaßliche Einflussnahme des Kremls auf die US-Wahl 2016 und auf etwaige Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau.

Konkret hatte Flynn, der einst den Militärgeheimdienst DIA leitete, Kisljak darum gebeten, dass der Kreml verschärfte Sanktionen der Obama-Regierung politisch nicht bekämpft, weil sie unter der neuen Administration gelockert würden. Weil Trump zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Amt war (erst ab 20.1.2017), handelte es sich um eine gesetzwidrige Intervention in die laufende Regierungsarbeit.

Weißes Haus streitet Verwicklung von Trump ab

Flynn hatte die Vorwürfe, die durch Abhörmaßnahmen erhärtet worden waren, abgestritten und damit unter anderem Vizepräsident Mike Pence in Bedrängnis gebracht. Flynn trat drei Wochen nach Amtsantritt auf Drängen des Weißen Hauses zurück. Sein Geständnis ist bereits der vierte Rückschlag für Trump. Zuvor hatte Sonderermittler Mueller gegen Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort, dessen Geschäftspartner Rick Gates sowie den ehemaligen außenpolitischen Berater des Präsidenten, George Papadopoulos, Anklage erhoben.

Trump persönlich hatte sich bei dem Anfang 2017 amtierenden FBI-Chef James Comey dafür eingesetzt, Ermittlungen gegen Flynn „ruhen zu lassen“. Comey weigerte sich und wurde kurz danach von Trump entlassen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich abgezeichnet, dass Trump im Zusammenhang mit der Russland-Affäre und seinem ehemaligen Sicherheitsberater neuer Ärger ins Haus steht: Durch mehrere Berichte wurde bekannt, dass Flynns Anwälte nicht mehr mit den Rechtsbeiständen des US-Präsidenten zusammenarbeiten.

Das Weiße Haus bestritt am Freitag jede Verwicklung Trumps in die Falschaussagen Flynns und bezeichnete sie als dessen persönliche Fehlleistung. „Nichts in dem Geständnis oder in der Anklage betrifft irgendjemand anderen als Herrn Flynn“, heißt es in einer Stellungnahme. Es seien dieselben Aussagen Flynns, die zu dessen Rücktritt im Februar dieses Jahres geführt hätten.