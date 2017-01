26.01.2017 Washington. Der neue US-Präsident zeigt Härte und verfügt diverse Maßnahmen gegen Terror sowie Einwanderung.

Donald Trump hält die Welt für einen „Saustall“. Das sagte der neue US-Präsident im seinem ersten Fernseh-Interview im Weißen Haus dem Sender ABC. Und deutete gleich an, welche Rolle er für sich in dem „Chaos“ vorgesehen hat: die der Mistgabel.

Vor allem bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der Stärkung der nationalen Sicherheit will der New Yorker Geschäftsmann zusätzliche Härte demonstrieren. Ein Aufnahmestopp von Flüchtlingen, ein Einreiseverbot für Staatsangehörige aus bestimmten muslimischen Ländern und die mögliche Wiederaufnahme von umstrittenen Verhörmethoden bei Terror-Verdächtigen sind zentrale Bestandteile einer präsidialen Sonderverfügung, die Trump analog zu seinen Beschlüssen gegen illegale Einwanderung aus und für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko noch in dieser Woche unterzeichnen will, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus.

Verhörmethoden: Donald Trump ist „absolut“ davon überzeugt, dass Folter im Anti-Terror-Kampf „funktioniert“ und effektiv ist. Das hätten ihm Geheimdienst-Experten versichert, sagte Trump dem Sender ABC. Er kündigte an, dass er das das sogenannte „Waterboarding“ absegnen würde, falls CIA-Chef Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis dies für erforderlich hielten. Dabei wird einem Gefangenen, den man zum Reden bringen will, der Nahtod durch Ertrinken vorgetäuscht.

Obama hatte die unter der Regierung Bush eingeführten „erweiterten Verhörmethoden“, zu denen auch Schlafentzug, Einsperren in einer Kiste und die rektale Einführung von Nahrung gehören, 2009 verboten. Mattis hatte sich zuletzt klar ablehnend zum Thema Folter geäußert.

Flüchtlinge: Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien will Trump für unbestimmte Zeit von den Vereinigten Staaten fernhalten. Die Gefahr, dass sich Terroristen einschleichen könnten, sei zu groß. Das herrschende Überprüfungssystem sei lückenhaft, sagt Trump. Experten der Vorgänger-Regierung halten das Verfahren, das nicht nur bei Syrern im Schnitt zwei Jahre dauert, dagegen für „streng und verlässlich“. Seit 2011 haben die USA nur 18 000 Syrer aufgenommen. Trump will für andere Flüchtlinge die Aufnahme generell für drei Monate aussetzen. In der Zeit sollen sämtliche Verfahren optimiert werden. Danach soll die noch unter Obama auf 110 000 Menschen festgelegte Aufnahmequote für dieses Jahr auf rund 50 000 reduziert werden.

Im Interview mit ABC kritisierte Trump erneut die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es sei ein „schwerer Fehler“ gewesen, Millionen Menschen in die EU zu lassen.

Visa/Einreise: Unter Donald Trump messen die USA bei der Einreise von Staatsangehörigen aus vorwiegend muslimischen Ländern künftig mit zweierlei Maß. Wer aus Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan und dem Jemen stammt, soll zunächst für 120 Tage kein Visum mehr bekommen. Ausgenommen Diplomaten, UN-Mitarbeiter und Verfolgte religiöser Minderheiten (Christen).

Bürger aus Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Pakistan und vielen anderen Staaten mit starker muslimischer Prägung sind dagegen nicht von der Maßnahme betroffen. Eine Erklärung für die Unterscheidung ist dem Entwurf eines präsidialen Erlasses nicht zu entnehmen, berichten US-Medien.

Generell will Trump durchsetzen, dass Reisende vor Betreten der USA mehr Daten über sich preisgeben. Trump will sicherstellen, dass „diejenigen, die in unserem Land zugelassen werden, keine feindlichen Einstellungen gegenüber unserem Land und seinen Prinzipien haben“. Kritiker erkennen darin Anzeichen einer „Gesinnungsprüfung“.

Heimatschutz, Außenministerium und Geheimdienste werden beauftragt, die erweiterten Prüflisten durchzusetzen. Länder, die Daten zurückhalten, bekommen eine Bedenkzeit von 60 Tagen. Liefern sie nicht, bleibt Bürgern dieser Staaten die Einreise in die USA verwehrt.

Inwieweit EU-Länder von zusätzlichen Auflagen betroffen sein könnten – siehe die Terror-Attentäter von Brüssel, Paris und Berlin – ist unklar. Aus Regierungskreisen hieß es, das Prinzip „extremer Sicherheitsüberprüfungen“ (extrem vetting) müsse lückenlos angewendet werden. (DIRK HAUTKAPP)