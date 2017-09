US-Ausländerpolitik

Washington. Die US-Regierung erklärt die von Obama initiierte präsidiale Anordnung zum Schutz der Kinder des "American Dreams" für verfassungswidrig. Unternehmen warnen vor großen volkswirtschaftlichen Schäden.

Von Dirk Hautkapp, 05.09.2017

Als Kinder oder Jugendliche in die USA gekommene illegale Einwanderer sollten nicht für die „Sünden“ ihrer Eltern büßen – und ausgewiesen werden. Das war der Grundgedanke einer präsidialen Anordnung von Präsident Barack Obama, von der bis heute 800.000 junge Menschen profitieren. Nachfolger Donald Trump hat am Dienstag gegen großen Protest von Demokraten, moderaten Republikanern, großen Wirtschaftsunternehmen und Kirchen ein Stoppschild aufgestellt. Sein Justizminister Jeff Sessions erklärte das sogenannte Daca-Programm („Deferred Action for Childhood Arrivals“) für verfassungswidrig. Es läuft im März 2018 aus. Bis dahin muss der Kongress per Gesetz die Weichen neu stellen. Sonst droht Hunderttausenden die Abschiebung.

Die Chancen für eine politische Einigung stehen schlecht. Die ideologischen Gräben in der republikanischen Mehrheitspartei sind noch tiefer als vor 2012. Damals blieb ein Gesetzentwurf im Verfahrensgang stecken. Er sollte minderjährigen Einwanderern, die ohne eigenes Verschulden ohne gültige Einreisepapiere in die USA kamen, einen Weg in die Legalität ebnen. Als Antwort machte Obama von seinem Initiativrecht Gebrauch und sicherte unter strengen Kriterien junge Latinos ab, die aus Mexiko und Zentralamerika von ihren Eltern der besseren Lebenschancen wegen in die USA gebracht worden waren. Auf Antrag und nach akribischer Überprüfung konnten sie – sofern sie im Juni 2012 jünger als 31 Jahre und seit 2007 ununterbrochen in den USA waren, eine Aufenthaltsberechtigung bekommen. Und damit eine Sozialversicherungsnummer, ohne die in den USA (Autokauf, Bankgeschäfte, Wohnung mieten etc.) wenig geht. Kandidaten durften nicht vorbestraft sein, mussten einen Schulabschluss vorweisen oder in den Streitkräften dienen.

Von 1,7 Millionen potenziell Betroffenen bekamen bis heute rund 800.000 grünes Licht. Für jeweils zwei Jahre, dann muss eine Verlängerung beantragt werden, sind sie vor Ausweisung geschützt, besitzen aber keinen Anspruch auf Einbürgerung. Das Programm erfreut sich in Umfragen breiter Zustimmung. „Sie arbeiten hart, sie lassen sich nichts zu Schulden kommen, sie wollen ein besseres Leben“, sagte einmal stellvertretend für viele der republikanische Senator John McCain, „amerikanischer als diese Kids kann man nicht sein.“ Firmen wie Apple, Amazon oder Facebook stellten sich gemeinsam mit 400 anderen Unternehmen in den vergangenen Tagen demonstrativ hinter das Obama-Programm und warnten vor einer Aufgabe. Die betroffene Klientel stehe für zwei Milliarden Dollar Steuereinnahmen im Jahr. Sie abzuschieben, sei mit „großem volkswirtschaftlichen Schaden verbunden“, warnen Experten im Wirtschaftsmagazin „Fortune“.

Trump hatte im Wahlkampf zum Wohlgefallen seiner rechtskonservativen Basis das Ende des „Daca“-Programms versprochen. Nach Amtsantritt kam der Unternehmer auch auf Drängen seiner Tochter Ivanka und seines Schwiegersohns Jared Kushner ins Wanken. Er tue sich „sehr schwer“ mit der Entscheidung, erklärte Trump.

Justizminister Jeff Sessions und die Berater Stephen Miller und Steve Bannon (inzwischen gefeuert) pochten auf Einlösung des Wahlkampfversprechens. Sessions begründete das Aus für „Daca“ am Dienstag mit juristischen Argumenten. Obama habe seine Kompetenzen überschritten und die Verfassung missachtet. „Wir sind ein Land der Mitmenschlichkeit“, sagte Sessions, „aber wir sind auch ein Land des Gesetzes.“