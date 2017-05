Nach Entlassung des FBI-Chefs

Washington. Das Weiße Haus hat Schwierigkeiten, die Entlassung des FBI-Chefs James Comey stichhaltig zu begründen.

Von Dirk Hautkapp, 11.05.2017

Wenn es Donald Trump beim Hau-Ruck-Rauswurf von FBI-Chef James Comey („Er hat einfach keinen guten Job gemacht“) um die Eindämmung der Russland-Affäre gegangen sein sollte, dann hat Amerikas Präsident das genaue Gegenteil bewirkt. Die demokratische Opposition im Kongress, weite Teile der Medien, Beschäftigte der Bundespolizei und vereinzelte Republikaner sehen nun noch mehr Grund, mutmaßlich illegale Kontakte zwischen Trumps Wahlkampfteam und dem Kreml während der Wahl 2016 zulasten Hillary Clintons rückhaltlos aufzuklären.

Dass Schlüssel-Republikaner wie Mitch McConnell und Paul Ryan die Forderung nach einem überparteilichen Sonder-Ermittler blockieren, finden Kollegen anrüchig. Der republikanische Senator und notorische Trump-Kritiker John McCain prophezeit, dass noch weitere Leute über die Russland-Affäre stolpern werden. Ob damit auch Trump selber gemeint war, ließ der Vietnam-Veteran offen.

Innerhalb des FBI, ein gigantischer Fahnungsapparat von über 35 000 Experten in 56 nationalen Büros, die als führende kriminalistische Institutionen gelten, ist vor allem die Begründung des Weißen Hauses für die Entlassung des erst 2013 an die Spitze beförderten Comey sauer aufgestoßen. „Sein Rückhalt in den Führungsebenen ist überwältigend“, konterte Thomas O’Connor, Präsident einer FBI-Standesvertretung mit 13 000 Mitgliedern, Aussagen aus dem Trump-Lager, wonach Comey bei seinen eigenen Leuten das Vertrauen verloren habe.

Ehemalige FBI-Agenten meldeten sich mit Solidarnoten für Comey zu Wort. Sie rechnen mit Durchstechereien von Details aus der Causa Russland an US-Zeitungen, die für Trump äußerst unangenehm sein könnten.

In der Tat droht dem Präsidenten im verwinkelten Politik-Getriebe Washingtons Ungemach. Der Geheimdienstausschuss im Senat will (übrigens mit republikanischer Unterstützung) schon in wenigen Tagen hinter verschlossenen Türen von James Comey selbst hören, „wie was und warum wirklich gelaufen ist“. Der 56-Jährige legte sich in einem Abschiedsbrief an seine ehemaligen FBI-Untergebenen Zurückhaltung auf: „Ich werde keine Zeit mit der Entscheidung (Trumps; d. Red.) oder der Art und Weise, wie sie übermittelt wurde, verbringen. Ich hoffe, Ihr werdet das auch nicht tun.“

Bei seiner Anhörung werden zwei Details mit Sprengkraft zur Sprache kommen: Hat Comey (wie Trump behauptet) dem Präsidenten wirklich mehrfach persönlich versichert, dass der Commander-in-Chief bei den Russland-Ermittlungen außen vor ist? FBI-Insider bezweifeln das. Zweitens: Hat Comey das Justizministerium jüngst um mehr Geld und Personal gebeten, um die Russland-Untersuchung zu beschleunigen – und ist das Ansinnen abgelehnt worden? FBI-Insider sähen darin den Beweis dafür, dass Trump und sein ihm treu ergebener Minister Jeff Sessions den Deckel auf den Untersuchungstopf schieben wollen.

Parallel dazu spitzt sich die Lage um den tief im Russland-Sumpf steckenden ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zu. Der von Trump ebenfalls gefeuerte Ex-General, der enge Kontakte ins Putin-Lager unterhielt, hat eine strafbewehrte Zwangsvorladung erhalten. Er muss im Geheimdienstausschuss alle Kontakte, Telefonate und E-Mails offenlegen, die ihn mit Russlands US-Botschafter Sergej Kisljak in Verbindung bringen. Flynn wollte bisher nur aussagen, wenn ihm strafrechtliche Immunität zugesichert wird.

Unterdessen gibt das Weiße Haus bei der Darstellung des Comey-Rauswurfs nach Ansicht von Medien und Wissenschaft weiter ein „Bild des Jammers“ ab. Regierungssprecher Sean Spicer ist abgetaucht. Seine Erklärung, dass Comeys Ende auf eine Entscheidung von Justizminister Sessions zurückgehe, musste seine Vertreterin Sarah Huckabee-Sanders zurückholen. Trump persönlich habe die Trennung angeordnet, weil Comey bei der Handhabung der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton (vor zehn Monaten!) „Abscheulichkeiten“ begangen habe. Was damit genau gemeint war, sagte sie nicht. Trump war Hauptnutznießer von Comeys Ermittlungen. Clinton verlor die Wahl.