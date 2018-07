Verteidigungsausgaben

Berlin. Wieder einmal poltert der US-Präsident vor dem Nato-Gipfel im Kommandoton - die räumt Fehler ein.

Donald Trump hat schon wieder zugeschlagen. Angela Merkel, die er mal schätzt („great job“) und dann auch wieder nicht, soll jedenfalls wissen, dass es so nicht weitergehe. Vor dem Nato-Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel poltert der US-Präsident gegen mehrere Verbündete. Erst kürzlich hatte Trump Mahnbriefe an einige Nato-Partner geschrieben, darunter auch an Deutschland.

In den USA gebe es eine „wachsende Frustration“ darüber, dass einige der Bündnispartner ihren Versprechungen nicht nachgekommen seien. Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes soll jeder Nato-Staat für den eigenen Verteidigungshaushalt ausgeben, so haben es die Nato-Partner 2014 bei ihrem Gipfel in Wales verabredet. Deutschland aber liefere nicht. Die anhaltende Etatunterschreitung Deutschlands untergrabe die Sicherheit im Bündnis.

Knapp eine Woche vor dem Nato-Gipfel legt Trump noch einmal nach. Wieder im Visier: Bundeskanzlerin Merkel. Vor Anhängern in Montana sagte er: „Weißt du, Angela, (...) ich weiß nicht, wie viel Schutz wir bekommen, indem wir euch beschützen. Und dann gehen sie raus und machen einen Gas-Deal, Öl und Gas von Russland, wo sie Milliarden über Milliarden Dollar an Russland zahlen. Sie wollen vor Russland beschützt werden – und trotzdem zahlen sie Russland Milliarden Dollar. Und wir sind die Deppen, die für die ganze Sache bezahlen.“

Merkel präsentiert Teilerfolg

Dabei hat Merkel in dieser Woche bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag schon eingeräumt: „Gemessen an dem, was andere tun bezogen auf ihr Bruttosozialprodukt, ist das längst nicht ausreichend.“ Einen kleinen Erfolg kann die Bundeskanzlerin dem ungehaltenen US-Präsidenten womöglich doch präsentieren. Im Haushalt 2019 steigen die Ausgaben für Verteidigung um vier Milliarden Euro auf 42,9 Milliarden Euro.

Das sind aber erst 1,31 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Vermutlich wird dies Trump nicht zufriedenstellen, und er wird die Partner daran erinnern, dass sie „eine Menge Geld schulden“, wie er es schon vor dem Nato-Gipfel im vergangenen Jahr getan hat. „Ich werde der Nato sagen, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen, die Vereinigten Staaten werden sich nicht um alles kümmern.“

Bei der Nato fragen sie sich schon, welche Überraschung Trump bei diesem Gipfel wohl bereithalten könnte. Zuletzt hatte er beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kanada den Sprengmeister der G7 gegeben, als er noch aus dem Flugzeug über Twitter seine Unterstützung für die Abschlusserklärung wieder zurückzog.

Trudeau wird deutlich

Gastgeber Justin Trudeau hatte es mit Blick auf US-Handelszölle gewagt, deutlich zu werden: „Wir Kanadier sind freundlich, aber wir lassen uns nicht herumschubsen.“ Sein Land werde die USA ebenfalls mit Zöllen belegen. In Brüssel werden sie sich wieder in die Augen sehen: Trump und Trudeau wie auch Trump und Merkel. Immer noch „great job“?

Vielleicht hilft gegen einen starken Gipfel-Kater auch ein Wundertrunk aus Finnland. Samuli Huuhtanen und Jesse Parkkali, die in Kuopio 400 Kilometer nördlich von Helsinki die „Rock Paper Scissors“-Brauerei und -Kaffeerösterei betreiben, haben da eine Idee.

Wenn Trump sich vier Tage nach dem Nato-Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki trifft, sollen ein spezielles Bier und ein besonderer Kaffee einen Erfolg dieses Gipfels unterstützen, lassen Huuhtanen und Parkkali die Welt wissen. „Wir haben nicht die erste Lösung, um solche Probleme zu lösen, aber wenn die Verhandlungen an einen toten Punkt kommen, haben wir eine Lösung.“ Beim Bier hätten die findigen Finnen das Zwei-Prozent-Ziel jedenfalls übererfüllt.